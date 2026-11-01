Motosikletle İzmir’den umreye

Umre ibadetini yerine getirmek için İzmir'den motosikletle yola çıkan Onur Şafak Çelik (38) ve oğlu Özgür Ulaş, Suriye ve Ürdün üzerinden Suudi Arabistan'daki kutsal topraklara ulaşmanın heyecanını ve sevincini yaşadı. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinden 3 Ekim'de motosiklet üzerinde başlayan yolculuklarını 18 Ekim'de tamamlayan Çelik ile oğlu Özgür Ulaş, macera dolu umre seyahatleriyle unutulmaz bir deneyime imza attı. Yolculuk boyunca güzergah üzerindeki ülkelerin tarihi ve turistik noktalarını da gezen baba-oğul, kutsal mekanların manevi atmosferine tanıklık ederek yolculuklarını özel anılarla taçlandırdı.

ANLAMLI BİR ZİYARET

Onur Şafak Çelik, oğluyla kutsal topraklara yaptıkları motosiklet yolculuğunu anlattı. Gidişdönüş toplam 7 bin kilometre yol katetmenin büyük sorumluluk gerektirdiğini ve daha önce de oğluyla uzun mesafeli motosiklet yolculukları yaptıklarını belirten Çelik, kutsal toprakları ziyaret etme isteğiyle fazla tereddüt etmeden yola çıktıklarını söyledi. Oğluyla unutulmaz anılar biriktirmek istediğini aktaran Çelik, "Vardığımız yerin kutsal olması ve güzergah boyunca karşılaştığımız güzellikler, yolculuğumuzu çok daha anlamlı hale getirdi" dedi. 'HİÇ SORUN YAŞAMADIK'

Çelik, yolculuk sırasında Suriye'deki Emevi Camisi ve Selahaddin Eyyubi'nin kabrini, Ürdün'de ise Petra Antik Kenti'ni ziyaret ettiklerini kaydetti. Umre yolculuğuna yalnızca mesafe katetmek amacıyla çıkmadıklarını dile getiren Çelik, "Bu yolculuğa aynı zamanda farklı ülkelerdeki kardeşliği, sabrı ve insanlara güvenmeyi göstermek için çıktım. Dolayısıyla oğlumla böyle bir yolculuk yapmaya karar verdim. Yolculuk boyunca güvenlik açısından bir sorun yaşamadık" diye konuştu.