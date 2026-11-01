Tireli matematik dehası Emir dünya şampiyonu oldu

Tireli matematik dehası genç öğrenci Emir Kurtuluş dünya şampiyonu oldu. Katıldığı şampiyonalarda Türk bayrağını gururla dalgalandıran Kurtuluş, uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Daha önce uluslararası bilim ve matematik olimpiyatlarında kazandığı madalyalarına yenilerini ekleyen başarılı öğrenci Almanya'nın Berlin kentinde gerçekleştirilen Einstein Bilim Olimpiyatı'nda 100 tam puan (perfect skor) yaparak Dünya Şampiyonu oldu. Genç yeteneğin bu başarısı dünya çapında yankı uyandırdı. Kurtuluş, daha önce de Einstein Matematik Olimpiyatları'nda da Dünya Bronz Madalyası kazanmıştı. Öğretmenlerinin adeta üzerine titrediği Kurtuluş katıldığı kategoride dünya genelinde yarıştı. Üstün bir performans sergileyen ve 5. dünya madalyasına ulaşan genç matematikçi Tire'den dünyaya uzanan bir olimpiyat matematikçisi olarak çok yönlü zekası, bilime olan tutkusu ve disiplinli çalışmasıyla aynı zamanda yaşıtlarına da ilham verdi. Okuluna, ailesine ve öğretmenlerine büyük gurur yaşatan Emir, bilime duyduğu sevgiyle ismini olimpiyatlarda zirveye taşımaya devam edeceğini ifade etti.