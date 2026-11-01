Uzundere’de kentsel dönüşüm hızlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı tarafından yerinde dönüşüm, yüzde 100 uzlaşı, belediye güvencesi ve kamu yararı ilkeleri doğrultusunda yürütülen Karabağlar Uzundere Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nin 3. ve 4. etaplarında toplam 1902 bağımsız bölümün inşaat çalışmaları hızla devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ tarafından yürütülen çalışmalarda 3. etabın ilk bloklarında sona gelindi ve örnek daireler hazırlandı. 4. etapta ise temel çalışmalarının ardından kaba inşaatta önemli ilerleme kaydedildi.

Uzundere Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nin 1. ve 2. etaplarını tamamladıklarını ve burada yaşamın başladığını belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı Proje Kontrol Şube Müdürü Önder Çakır, "Cemil Tugay Başkanımızın vizyonu kentsel dönüşüme verdiği önem ve destek sayesinde ikmal ihaleleriyle 3. ve 4. etap çalışmalarını yeniden hızlandırdık. Hak sahiplerine ait konutların yer aldığı ilk adamızı yıl sonuna kadar, diğer adayı ise 2027'nin ilk iki ayında tamamlamayı planlıyoruz. 3. etapta tüm inşaatları 2027 sonuna kadar tamamlamayı, 4. etapta ise bir adayı 2027 Temmuz ayında, etabın tamamını da 2028 yılında tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.