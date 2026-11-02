977 milyon TL’lik fuhuş ağı çökertildi

İZMİR dahil 10 ilde internet üzerinden fuhuş faaliyetlerini organize eden şebekeye yönelik düzenlenen Silüet Operasyonu'nda 28 şüpheli yakalandı. MASAK incelemesinde 977 milyon TL'lik finansal işlem hacmi belirlenirken, 17 kişi tutuklandı. Diyarbakır merkezli yürütülen soruşturmada, şüphelilerin ajans adı altında internet siteleri kurarak sahte kadın profilleri ve eskort ilanları üzerinden müşteri buldukları ortaya çıkarıldı. Kadınların belirlenen adreslere kiralık araç ve taksilerle götürüldüğü tespit edildi. Şebekenin suç gelirlerini gizlemek için üçüncü kişilerin banka hesaplarını, kripto varlıkları ve kuyumcular üzerinden altın alım işlemlerini kullandığı belirlendi.

17 KİŞİYE TUTUKLAMA

MASAK incelemesinde 977 milyon TL'lik finansal hareket tespit edilirken, suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 milyon 750 bin TL değerindeki 7 otomobil ile 1 arsaya el konuldu. Diyarbakır merkezli operasyonun İzmir, İstanbul, Antalya, Hatay, Denizli, Kayseri, Edirne, Sakarya ve Mersin'de de gerçekleştirildiği bildirildi. Gözaltına alınan 28 şüpheliden 17'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.