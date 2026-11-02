Birgi’den Foça’ya kültür yolculuğu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmak, kültürel yaşama katılımı artırmak ve ilçeler arasındaki sosyal bağları güçlendirmek amacıyla ücretsiz kültür gezilerini sürdürüyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, mahalle muhtarlarıyla iş birliği içinde düzenlenen geziler, İzmirlilere yaşadıkları kenti keşfetme fırsatı sunuyor. Haziran 2024'ten bu yana 30 ilçeden 7 bin 150 kişinin katıldığı geziler kapsamında Ödemiş, Tire ve Foça ziyaret edildi. Programın son konukları Kınıklı yurttaşlar oldu. Ödemiş'in tarihi Birgi Mahallesi'ni gezen katılımcılar, bölgenin kültürel mirasını yakından tanıdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen kültür gezileri, yıl boyunca devam ediyor. Ödemiş gezilerinde Birgi'nin tarihi sokakları, Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi, Bedia Akartürk Müzesi, İmam Birgivi Mezarlığı, Aydınoğlu Meydanı ve Dervişağa Camii çevresi ziyaret ediliyor. Gölcük'te göl kıyısı, köy kahvesi, pazar yeri ve yerel fırınlar aracılığıyla bölgenin doğal güzellikleri ve yerel yaşamı tanıtılıyor. Tire gezilerinde Atatürk Parkı, Tire Kent Müzesi, Derekahve ve Salı Pazarı; Foça gezilerinde ise Foça ve Yenifoça sahilleri, Yel Değirmeni ve Beş Kapılar gezi rotasında yer alıyor.