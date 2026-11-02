Ege’de sağanak alarmı

İZMİR ve Muğla'da yeni haftayla birlikte sağanak yağış etkisini artıracak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. İzmir ve Aydın'ın batı kesimlerinde kuvvetli, Muğla genelinde ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak bekleniyor. Sağanak yağışların ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtilerek vatandaşların tedbirli olması istendi. İzmir'de üç gün boyunca yağışlı havanın etkili olacağı, perşembe gününden itibaren ise batı bölgelerden başlayacak şekilde hava sıcaklıklarının hissedilir derecelede düşeceği bildirildi.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, "Bugün İzmir ve Aydın'ın batı kesimlerinde kuvvetli, yarın sabah saatlerine kadar ise Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağışlar tahmin ediyoruz. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istiyoruz" şeklinde uyarıda bulundu. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyrettiğini belirten Tekin, özellikle bugün ve yarın kıyı kesimlerde kuvvetli sağanak görüleceğini tahmin ettiklerini ifade etti.