Fırından gelen asırlık lezzet: İzmir’in simge tadı Kumru

İzmir 'in zengin sokak lezzetleri yelpazesinde kahvaltıdan gece atıştırmalıklarına kadar her saatte kendine yer bulan İzmir Kumrusu, kentin en sevilen gastronomi sembollerinden biridir. Adını kuş gövdesini andıran özel ekmek şeklinden alan bu lezzet, özgün yapılış tarzıyla Türkiye'deki diğer sandviç türlerinden ayrılmaktadır. NOHUT MAYALI EKMEK VE ÇÖREK OTU DOKUNUŞU Soğuk kumrunun sırrı, hamurunda kullanılan doğal nohut mayasında saklıdır. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan ve üzeri bol susamla kaplanan kumru ekmeği, gevreğe benzeyen gevreksi dokusu ve gevreklik veren yapısıyla öne çıkar. Taş fırınlarda odun ateşinde pişirilen ekmek, fırından çıktığı andan itibaren kendine has aromasıyla dikkat çeker.

SOĞUK VE SICAK SUNUMUYLA İKİ FARKLI RİTÜEL

İzmir kültüründe kumru iki farklı şekilde tüketilir. Geleneksel olan "Soğuk Kumru"; ekmeğin arasına İzmir tulum peyniri, taze domates ve yeşil biber konularak hazırlanan ve genellikle kahvaltılarda tercih edilen sade çeşididir. Günümüzde Çeşme ve Alsancak sokaklarında yaygınlaşan "Sıcak Kumru" ise ızgarada pişirilen sucuk, salam, sosis ve eritilmiş tulum peynirinin sıcak ekmekle buluşmasıyla sunulur.



KEMERALTI VE ÇEŞME SOKAKLARININ VAZGEÇİLMEZİ

İzmir'e gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan tarihi Kemeraltı Çarşısı ile Çeşme Ilıca'daki köklü kumrucular, bu lezzeti aslına sadık kalarak yaşatmaktadır. Yanında buz gibi bir ayran veya acılı turşu suyu ile servis edilen İzmir Kumrusu, Ege'nin samimi sokak ruhunu en iyi yansıtan tatlar arasında yer alıyor.