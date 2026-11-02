Güzelbahçe’nin sayıştay raporunda 79 milyon TL’lik usulsüzlük

GÜZELBAHÇE Belediyesi'nin 2025 yılı Sayıştay denetim raporunda, şirket sermaye hesaplarından personel giderlerine, taşınmaz tahsislerinden ihale ve sözleşme işlemlerine kadar birçok başlıkta mevzuata aykırılık tespit edildi. 33 bulgunun yer aldığı raporda, personel giderlerinin yasal sınırı 206,6 milyon TL aştığı, belediyenin şirket sermayesi kayıtlarında ise 79,3 milyon TL'lik uyumsuzluk bulunduğu belirtildi.

HİZMET ALIMINDA SORUN

TUTUKLU bulunan Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın görev yaptığı döneme ait raporda belediyenin tamamına sahip olduğu iki şirketin muhasebe kayıtlarındaki toplam sermaye tutarının 75 milyon 535 bin 100 TL, enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan olumlu farkın ise 3 milyon 817 bin 744 TL olduğu, böylece toplamın 79 milyon 352 bin 844 TL'ye ulaştığı kaydedildi. Buna karşın belediye bilançosunda "şirketlere yatırılan sermayeler" hesabında yalnızca 300 bin TL bulunduğu tespit edildi. Belediyede çalışan sürekli işçiler ile belediye şirketinden personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında istihdam edilen işçiler için kıdem tazminatı karşılığı ayrılmadığı belirtildi. Belediye şirketlerine personel alımında, işe başlamadan önce tamamlanması gereken arşiv araştırmalarının personel çalışmaya başladıktan sonra sonuçlandırıldığı tespit edildi.