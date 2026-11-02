İzmir'de metro seferlerinde aksama! Yola çıkacaklar dikkat!

İzmir Metro Hattı'nda yolcusuz test treninde meydana gelen tekerlek arızası sonucu Poligon –Balçova güzergahındaki hatta meydana gelen hasarın giderilmesi için çalışmalar sürüyor.

Metro seferleri Evka 3-Poligon ve Narlıdere Kaymakamlık-Balçova istasyonları arasında gerçekleştirilirken, ulaşımın sağlanamadığı Poligon-Balçova güzergahında ESHOT 'un 845 numaralı Demiryolu Takviye hattıyla Hıfzıssıhha ve Balçova durakları arasında ring seferleri düzenleniyor. Ayrıca 681 numaralı Fahrettin Altay-Lozan Meydanı hattı da İnönü Caddesi üzerinden hizmet vermeyi sürdürüyor.

İzmir Metro'dan yapılan açıklamada, ekiplerin arızanın giderilmesi ve seferlerin normal düzenine dönmesi için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Çalışmaların yarın (3 Kasım 2026) sabah işletimin başlamasına kadar devam edebileceği kaydedilen açıklamada, beklenmeyen bir gecikme yaşanması durumunda yolcuların İzmir Metro'nun resmi iletişim kanalları aracılığıyla bilgilendirileceği ifade edildi.

Bu süreçte işletim planında ve sefer sıklıklarında ilave düzenlemeler yapılabileceği vurgulanarak, yolculardan istasyon anonslarını ve resmi duyuruları takip etmeleri istendi.

Evka 3–Poligon ve Balçova–Narlıdere Kaymakamlık arası seferlerimiz gecikmeli olarak devam etmektedir. Poligon–Balçova arası ulaşım, Hıfzıssıhha–Balçova arasında ring seferi yapacak, üzerinde "845 Demiryolu Takviye" yazan ve 681 numaralı ESHOT otobüsleriyle sağlanacaktır. — İzmir Metro A.Ş. (@izmir_metro) November 2, 2026