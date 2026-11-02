Kınık Belediyesi’nin konut projesinde büyük zarar

KINIK Belediyesi'nin 2025 yılı Sayıştay raporu açıklandı. 45 bulgunun yer aldığı raporda; belediye şirketinin konut projesindeki mali kayıplardan ihalesiz kiralamaya, işgal altındaki taşınmazlardan hukuki dayanaksız çalıştırılan personele kadar pek çok tespit sıralandı. Belediyenin şirketi Kınyaybel aracılığıyla yürüttüğü 86 konutluk proje, raporda öne çıkan başlıklardan biri oldu. Şirket, 2024 ve 2025 yıllarında toplam 134,3 milyon TL zarar etti. Aynı dönemde şirkete 103 milyon TL'yi aşan sermaye aktarımı yapılmasına rağmen mali tablo düzelmedi. Belediyeye ait kafeterya, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nda öngörülen usuller uygulanmadan doğrudan belediye şirketine kiralandı. Raporda, uygulamanın rekabet ve açıklık ilkelerini zedeleyebileceği ve kamu gelirlerinin eksik oluşmasına yol açabileceği vurgulandı.