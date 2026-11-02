Kuyu kazdı ama adaletten kaçamadı

İzmir'in Tire ilçesinde, hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 14 yıldır adaletten kaçan firari hükümlü, emniyet güçlerinin koordineli şekilde gerçekleştirdiği ortak operasyonla kıskıvrak yakalandı. Tasarlayarak öldürme ve uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ya da sağlama suçlarından aranan 59 yaşındaki Ş.K.'nın, yakalanmamak için saklandığı köy evinde sıra dışı bir yöntem kullandığı ortaya çıktı.

GİRMEYE FIRSAT BULAMADI

Güvenlik güçlerinin aranan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Ş.K.'nın İzmir'in Tire ilçesine bağlı Kireli köyündeki bir evde saklanmakta olduğu tespit edildi. Polis ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonla belirlenen eve baskın yapıldı. Yakalanmamak için evin bir odasının zeminine toprağın altına uzanan özel bir bölme, adeta gizli bir kuyu kazan firari hükümlü, ekiplerin baskını sırasında bu bölmeye saklanmaya fırsat bulamadan kıskıvrak yakalanarak ele geçirildi.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Tasarlayarak öldürme ve uyuşturucu ticareti suçlarından yaklaşık 14 yıldır aranan Ş.K. hakkında toplam 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. Böylece 14 yıllık firar cezaevinde son buldu.