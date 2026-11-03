İzmir depreme ne kadar hazır? Bilimsel çalışmalar, riskler ve dönüşüm süreci

Türkiye'nin birinci derece deprem kuşağında yer alan metropollerinden biri olan İzmir, aktif fay hatları ve kentin alüvyon zemin yapısı nedeniyle deprem riskini en yoğun hisseden şehirlerin başında geliyor. Özellikle 30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan ve derin acılar bırakan İzmir depreminin ardından yerel yönetimler, merkezi kurumlar ve akademik çevreler hazırlık çalışmalarını tamamen "risk azaltma" eksenine taşıdı.

Peki, İzmir depreme ne kadar hazır? Kenti güvenli hale getirmek için yürütülen mevcut çalışmalar, projeler ve eksik kalan yönler şu başlıklar altında öne çıkıyor:



1. BİLİMSEL ZEMİN ETÜTLERİ VE MİKROBÖLGELEME ÇALIŞMALARI

İzmir'in deprem karşısındaki en büyük dezavantajlarından biri, özellikle Bayraklı, Bornova ve Karşıyaka gibi kıyı kesimlerindeki alüvyon zeminler ve sıvılaşma riskidir. Bu tehlikeyi bertaraf etmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve üniversitelerin (Dokuz Eylül Üniversitesi başta olmak üzere) koordinasyonunda kapsamlı mikrobölgeleme çalışmaları yürütülüyor:

Sondaj ve Ölçümler: Bornova ve Karşıyaka'nın ardından Konak ve Bayraklı'da da derin sondaj ve zemin davranış analizleri hız kazandı. Sadece Konak'ta Göztepe'den İskele'ye uzanan hatta onlarca sondaj tamamlandı.