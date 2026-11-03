İzmir merkezli 17 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 25 gözaltı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yasa dışı bahis faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma başlatıldı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, şüphelilerin örgütlü bir yapı içerisinde yasa dışı bahis oynattıkları, bahis oynanmasına yer ve imkan sağladıkları, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen paraların transferine aracılık ettikleri ve suç organizasyonu içerisinde hiyerarşik bir yapılanma oluşturdukları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri üzerinde yapılan incelemelerde şüphelilere ait hesaplarda 280 bin ayrı işlem üzerinden toplam 6 milyar 180 milyon lira para giriş ve çıkışı bulunduğu belirlendi. 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Jandarma ekiplerince bugün İzmir merkezli İstanbul, Adana, Bursa, Tekirdağ, Mersin, Ağrı, Ankara, Aydın, Bartın, Isparta, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kocaeli, Muğla ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 25 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 8 cep telefonu, 8 SIM kart, 8 USB bellek ve 1 hard disk de ele geçirildi.