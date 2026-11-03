  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İZMİR SU KESİNTİSİ 3 KASIM | İZSU DUYURDU: İZMİR'DE SAATLERCE SULAR AKMAYACAK

İZMİR SU KESİNTİSİ 3 KASIM | İZSU DUYURDU: İZMİR'DE SAATLERCE SULAR AKMAYACAK

Son dakika İzmir haberleri... İZSU verileri duyurdu. İzmir'in o ilçelerinde yaşayanlar İZSU su kesintilerini araştırıyor. İzmir'in o bölgelerinde saatlerce sular akmayacak. Peki, İzmir'de su kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 3 Kasım İZSU İzmir su kesintisi planı...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Son dakika İzmir haberleri... İZSU duyurdu. İzmir'in o ilçelerinde saatlerce sular akmayacak. İzmir'in hangi bölgelerinde su kesintisi yaşanacak? Sular ne zaman gelecek? İşte 3 Kasım İZSU İzmir su kesintisi...

İZMİR SU KESİNTİSİ 3 KASIM

BERGAMA - ERTUĞRUL, MALTEPE 03.11.2026 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KEMALPAŞA - ÖREN EGEMEN, ÖREN 75.YIL CUMHURİYET 03.11.2026 saat 09:06 ile 11:06 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KİRAZ - KIRKÖY, YENİ 03.11.2026 saat 09:00 ile 13:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK - AKARCALI, KOCAKAPI, KUBİLAY, MİRALİ 03.11.2026 saat 09:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

MENDERES - AHMETBEYLİ 03.11.2026 saat 09:00 ile 11:13 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

TİRE - PEŞREFLİ 03.11.2026 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA