İzmir’de bir sınıfı iyilikle doldurdular! Konak'ta yüzleri güldüren hareket...





"ÇOCUKLAR ÇOK MUTLU"



Öğretmen Raziye Uludağ ise "Burası dezavantajlı bir bölge; öğrencilerimizin ihtiyaçları çok fazla. 'Nasıl bir çözüm bulabiliriz?' diye düşündük. Öğrenciler, veliler, STK'lar ve öğretmenler olarak hep birlikte bir oda kurma düşüncemiz oldu. Bu fikir çok işe yaradı. Öğrencilerimiz istedikleri zaman girip ihtiyaç duydukları ürünü alıp çıkabiliyorlar. Çocuklar çok mutlu. Bizler de mutluyuz. Çünkü her gün yeni ürün koyuyoruz ve ürünler her gün tükeniyor" açıklamalarına yer verdi.





"GERİ DÖNÜŞÜM VE PAYLAŞIM PROJESİ"



Çocukların projeden faydalandıklarını söyleyen Uludağ, "Kendi eşyalarını getirip 'Arkadaşlarımızla paylaşalım' diyorlar. Hayat paylaştıkça güzelleşir, iyilik yap ki iyilik bul. Çocuklar da bizler de durumdan çok memnunuz. İnşallah devamı gelir. Öğrencilerimiz evlerinde kullanmadıkları, ancak hala kullanılabilir durumda olan eşyalarını getiriyorlar. Buradan da kendi ihtiyaçları olan ürünleri alıp götürüyorlar. Aslında bu bir geri dönüşüm ve paylaşım projesi. Aile büyükleri ve çocuklar için kırtasiyeden giyime, ayakkabıdan oyuncağa kadar her şey gelebiliyor ve gelen ürünler anında alıcısını buluyor. Bu sayede hem paylaşım sağlanıyor hem de çevreye katkıda bulunuluyor" diye vurguladı.