İzmir’de fuhuş operasyonu! 12 kişi gözaltına alındı

Son dakika İzmir haberleri... 112 Acil Çağrı Merkezi ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) son 1 yılda fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama ile suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik gelen çok sayıda ihbar ve başvuru üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan incelemelerde suçla bağlantılı 12 şüpheli ile 23 ayrı fuhuş eylemi belirlenirken, konuyla ilgili bilgi sahibi olduğu tespit edilen 22 kişinin ifadesi alındı.

Elde edilen deliller doğrultusunda gözaltına alınan 12 şüphelinin örgütsel bağlantıları ve eylemleriyle ilgili adli işlemler sürüyor.