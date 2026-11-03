İzmir'de görenleri şaşırtan ziyaret! Davul ve klarnetle geçmiş olsuna gittiler

İzmir 'in Bergama ilçesi Oruçlar Mahallesi'nde yaşayan ve mahalle halkı tarafından çok sevilen Mehmet Sarıkaya, Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'nde bir süre tedavi gördü. Hastaneden taburcu olup evine geri dönen Sarıkaya, bugün sürpriz bir ziyaretle karşılaştı.





Sarıkaya, "Eve geldiğimi haber alan arkadaşlarım bana çok güzel bir sürpriz yaptılar. Davul ve klarnet eşliğinde evime geçmiş olsun ziyaretinde bulundular. Gerçekten de iyileşme sürecinde bu sürpriz bana ilaç geldi. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.