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Haberler İzmir İZMİR'İN 12 İLÇESİNDE DEV ELEKTRİK KESİNTİSİ! GEDİZ ELEKTRİK UYARDI: BERGAMA, BORNOVA, BUCA, KARŞIYAKA...

İZMİR'İN 12 İLÇESİNDE DEV ELEKTRİK KESİNTİSİ! GEDİZ ELEKTRİK UYARDI: BERGAMA, BORNOVA, BUCA, KARŞIYAKA...

İzmir'de yarın birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Gediz Elektrik İzmirlileri ilçe ilçe uyardı. Peki yarın İzmir'in hangi ilçesinde kesintiler yaşanacak? İşte 4 Kasım İzmir elektrik kesintileri...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İzmir'in 12 ilçesinde bugün uzun sürecek bir elektrik kesintisi yaşanacak. Gediz Elektrik hangi ilçelerde yaşanacağını tek tek duyurdu. Vatandaşlar İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek sorusunu araştıracak. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.



ALİAĞA / İZMİR

10:00 - 16:00

Örnekkent

Samurlu

09:00 - 17:00

Horozgediği

10:00 - 16:00

Şakran Sayfiye

BERGAMA / İZMİR

09:00 - 15:00

Zeytindağ

BORNOVA / İZMİR

09:30 - 15:30

Barbaros

11:00 - 13:00

Kemalpaşa

DİKİLİ / İZMİR

09:00 - 15:00

Çandarlı

FOÇA / İZMİR

09:00 - 17:00

Fatih

09:00 - 17:00

Fatih, İsmetpaşa

KARŞIYAKA / İZMİR

10:00 - 17:00

Aksoy

KEMALPAŞA / İZMİR

10:00 - 14:00

Kuyucak

10:00 - 12:00

Gökçeyurt

Hamzababa

Sarıçalı

Yeşilyurt

Zeamet

13:00 - 15:00

Bağyurdu Yeni

10:00 - 13:00

Halilbeyli

Sinancılar

Yeşilyurt

KİRAZ / İZMİR

09:15 - 17:15

Olgunlar

Örencik

ÖDEMİŞ / İZMİR

09:00 - 15:30

Yeniceköy

BUCA / İZMİR

09:00 - 13:00

Fırat

Yenigün

09:00 - 17:00

Yeşilbağlar

09:00 - 13:00

Fırat

Göksu

Yeşilbağlar

13:00 - 17:00

Doğancılar

Kırklar

13:00 - 17:00

Zafer

13:00 - 17:00

Zafer

09:00 - 16:00

Yeşilbağlar

09:00 - 17:00

Fırat

Yeşilbağlar

GAZİEMİR / İZMİR

14:00 - 16:00

Emrez

KARABAĞLAR / İZMİR

09:00 - 11:00

Aydın

11:30 - 13:30

Aydın

Yunus Emre

14:00 - 16:00

Aydın

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