İZMİR'İN 12 İLÇESİNDE DEV ELEKTRİK KESİNTİSİ! GEDİZ ELEKTRİK UYARDI: BERGAMA, BORNOVA, BUCA, KARŞIYAKA...

İzmir'in 12 ilçesinde bugün uzun sürecek bir elektrik kesintisi yaşanacak. Gediz Elektrik hangi ilçelerde yaşanacağını tek tek duyurdu. Vatandaşlar İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek sorusunu araştıracak. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.
ALİAĞA / İZMİR
10:00 - 16:00
Örnekkent
Samurlu
09:00 - 17:00
Horozgediği
10:00 - 16:00
Şakran Sayfiye
BERGAMA / İZMİR
09:00 - 15:00
Zeytindağ
BORNOVA / İZMİR
09:30 - 15:30
Barbaros
11:00 - 13:00
DİKİLİ / İZMİR
09:00 - 15:00
FOÇA / İZMİR
09:00 - 17:00
09:00 - 17:00
Fatih, İsmetpaşa
KARŞIYAKA / İZMİR
10:00 - 17:00
Aksoy
KEMALPAŞA / İZMİR
10:00 - 14:00
Kuyucak
10:00 - 12:00
Gökçeyurt
Hamzababa
Sarıçalı
Yeşilyurt
Zeamet
13:00 - 15:00
Bağyurdu Yeni
10:00 - 13:00
Halilbeyli
Sinancılar
Yeşilyurt
KİRAZ / İZMİR
09:15 - 17:15
Olgunlar
Örencik
ÖDEMİŞ / İZMİR
09:00 - 15:30
Yeniceköy
BUCA / İZMİR
09:00 - 13:00
Fırat
Yenigün
09:00 - 17:00
Yeşilbağlar
09:00 - 13:00
Fırat
Göksu
Yeşilbağlar
13:00 - 17:00
Doğancılar
Kırklar
13:00 - 17:00
Zafer
13:00 - 17:00
Zafer
09:00 - 16:00
Yeşilbağlar
09:00 - 17:00
Fırat
Yeşilbağlar
GAZİEMİR / İZMİR
14:00 - 16:00
Emrez
KARABAĞLAR / İZMİR
09:00 - 11:00
11:30 - 13:30
Aydın
14:00 - 16:00
Aydın