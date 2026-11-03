Ne et ne kıyma! Egelilerin bu lezzeti sofralardan eksik olmuyor: Hem tadı hem kokusu dillere destan

İzmir haberleri... İzmir'de akşam yemeği hazırlığı başladığında Ege mutfağının sevilen lezzetlerinden biri yeniden mutfaklarda kendine yer açıyor. Özellikle Bergama yöresiyle özdeşleşen çığırtma, patlıcanın kızartılmış lezzetini domatesin doğal aroması, köy biberinin kokusu ve sızma zeytinyağıyla buluşturuyor. Az malzemeyle büyük lezzet ortaya çıkaran bu yöresel yemek, hem sıcak hem de soğuk tüketilebilmesiyle dikkat çekiyor. Egelilerin sofralarına taşıdığı çığırtma, geleneksel yemekleri yaşatmak isteyenlerin de gözde tarifleri arasında yer alıyor.

BERGAMA ÇIĞIRTMASI İÇİN HANGİ MALZEMELER KULLANILIYOR?

Bergama usulü çığırtmanın en önemli özelliği, mevsiminde yetişen sebzelerin bir araya gelmesi. Tarifin temelini patlıcan, domates ve yeşil köy biberi oluşturuyor. Yemeğe lezzetini veren en önemli dokunuşlardan biri ise Ege'nin vazgeçilmezi zeytinyağı ve sarımsak oluyor.

Dört kişilik çığırtma hazırlamak için 4 orta boy patlıcan, 4 olgun domates, 5-6 yeşil biber, 4-5 diş sarımsak, bir çay bardağı zeytinyağı ve tuz yeterli oluyor. İsteğe bağlı olarak domatesli sosa az miktarda sirke de eklenebiliyor.