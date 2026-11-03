Ne et ne kıyma! Egelilerin bu lezzeti sofralardan eksik olmuyor: Hem tadı hem kokusu dillere destan

İzmir haberleri... İzmir'de akşam yemeği hazırlığı başladığında Ege mutfağının sevilen lezzetlerinden biri yeniden mutfaklarda kendine yer açıyor. Özellikle Bergama yöresiyle özdeşleşen çığırtma, patlıcanın kızartılmış lezzetini domatesin doğal aroması, köy biberinin kokusu ve sızma zeytinyağıyla buluşturuyor. Az malzemeyle büyük lezzet ortaya çıkaran bu yöresel yemek, hem sıcak hem de soğuk tüketilebilmesiyle dikkat çekiyor. Egelilerin sofralarına taşıdığı çığırtma, geleneksel yemekleri yaşatmak isteyenlerin de gözde tarifleri arasında yer alıyor.
BERGAMA ÇIĞIRTMASI İÇİN HANGİ MALZEMELER KULLANILIYOR?
Bergama usulü çığırtmanın en önemli özelliği, mevsiminde yetişen sebzelerin bir araya gelmesi. Tarifin temelini patlıcan, domates ve yeşil köy biberi oluşturuyor. Yemeğe lezzetini veren en önemli dokunuşlardan biri ise Ege'nin vazgeçilmezi zeytinyağı ve sarımsak oluyor.
Dört kişilik çığırtma hazırlamak için 4 orta boy patlıcan, 4 olgun domates, 5-6 yeşil biber, 4-5 diş sarımsak, bir çay bardağı zeytinyağı ve tuz yeterli oluyor. İsteğe bağlı olarak domatesli sosa az miktarda sirke de eklenebiliyor.
EGELİLERİN MUTFAKTAKİ SIRRI
Bergama çığırtmasının hazırlanışında ilk olarak patlıcanlar alacalı şekilde soyulup uzunlamasına kesiliyor. Tuzlu suda bekletilen patlıcanlar yıkanıp iyice kurutulduktan sonra zeytinyağında kızartılıyor. Ardından yeşil biberler de aynı tavada hafifçe kızartılarak bir kenara alınıyor.
Yemeğin lezzetini tamamlayan domatesli sos için aynı tavada ince doğranmış sarımsaklar hafifçe çevriliyor. Küp küp doğranan domatesler eklenerek suyunu salıp koyulaşıncaya kadar pişiriliyor. Son aşamada kızartılmış patlıcan ve biberler domatesli sosla buluşturuluyor. Kısık ateşte yaklaşık 8-10 dakika pişirilen çığırtma, sebzelerin lezzetini birbirine geçirmesiyle servise hazır hale geliyor.
İZMİR SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ OLUYOR
Bergama çığırtmasının lezzetini belirleyen en önemli ayrıntı, kullanılan sebzelerin tazeliği ve zeytinyağının kalitesi. Özellikle mevsiminde yetişmiş, olgun ve sulu domates kullanılması yemeğin sosunu daha lezzetli hale getiriyor. Patlıcanların fazla kurutulmadan kızartılması ise içlerinin yumuşacık kalmasını sağlıyor.
Egelilerin mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olan bu yemek, piştikten sonra bir süre dinlendirildiğinde çok daha yoğun bir lezzet kazanıyor. Ilık ya da soğuk servis edilebilen Bergama çığırtması, yanında taze köy ekmeği ve yoğurtla akşam sofralarının sevilen seçeneklerinden biri oluyor.