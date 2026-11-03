Ucuz arsa hayalleri kabusa döndü

SOSYAL medyada "Ucuz arsa" ve "Uygun fiyatlı hobi bahçesi" ilanlarıyla müşteri bulan gayrimenkul yatırım şirketinin yüzlerce kişiyi mağdur ettiği öne sürüldü. 2023 yılında 250 ila 350 bin lira arasında ödeme yaparak arsa aldıklarını düşünen vatandaşlar, aradan geçen 3 yıla rağmen ne tapularına kavuşabildi ne de paralarını geri alabildi. Aralarında asker, polis ve öğretmenlerin de bulunduğu mağdurlar, yaklaşık 300 kişinin milyonlarca lira zarara uğradığını iddia ederek Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yardım istedi.
ÖNCE TANITIM YAPILDI
2023 yılında sosyal medya ilanları üzerinden şirketle iletişime geçen vatandaşlar, davet edildikleri ofiste kendilerine çeşitli arsa ve hobi bahçesi projelerinin tanıtıldığını anlattı. Ortalama 300 metrekare büyüklüğündeki parseller için o dönem 250 ila 350 bin lira arasında ödeme yaptıklarını belirten mağdurlar, Çanakkale ve İzmir başta olmak üzere özellikle Torbalı'nın Sağlık, Çapak ve Çamlıca bölgeleri ile Kemalpaşa, Seferihisar ve Urla'daki arazilerin kendilerine gösterildiğini söyledi. Kendilerine satılan bazı arazilerin şirketin mülkiyetinde olmadığı, gerçek sahiplerinden geçici süreyle kiralanan yerlerin şirkete aitmiş gibi pazarlandığı da ileri sürüldü. Şirket yetkilileri ve gayrimenkul danışmanları tarafından verilen sözlerin tutulmadığını belirten vatandaşlar, yıllardır tapularını alamadıklarını, paralarının da iade edilmediğini dile getirdi. Vatandaşlar kendisini şirket yetkilisi olarak tanıtan Yusuf B. ve eşi Sıla B. ile broker ve gayrimenkul danışmanları ağabeyi Harun B, Enes G, Yaşar K. ve Emir Y. tarafından mağdur edildiklerini ve şirket yetkililerine ulaşamadıklarını öne sürdü.
300 KİŞİLİK MAĞDUR ORDUSU
ARALARINDA asker, polis ve öğretmen gibi kamu çalışanlarının da bulunduğu 25-30 kişilik mağdur grubu, şirketin Karabağlar'daki kapalı ofisinin önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Mağdurlar adına açıklama yapan bir kadın, sosyal medya aracılığıyla şu ana kadar aynı durumda olan 40 kişiye ulaştıklarını, edindikleri bilgiler doğrultusunda toplam mağdur sayısının yaklaşık 300 olabileceğini tahmin ettiklerini söyledi. Savcılığa yaptıkları başvuruların üzerinden yıllar geçmesine rağmen dosyaların sonuçlanmadığını belirten kadın, "Biz kimsenin peşinen suçlu ilan edilmesini istemiyoruz. Delillerin incelenmesini ve adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Talebimiz, şikayetlerimizin titizlikle incelenmesi, bağlantılı dosyaların değerlendirilmesi ve soruşturmaların makul sürede sonuçlandırılmasıdır. Sayın Bakanım, sesimizi duyun. Yıllardır bekleyen dosyalarımız için adım atılmasını istiyoruz" diye konuştu.
MUHATAP BULAMIYORLAR
BİR başka mağdur ise ödemelerini banka havalesiyle yaptığını, karşılığında verilen senetleri icraya koymasına rağmen parasını tahsil edemediğini belirtti. Sözleşmelerinde ada ve parsel bilgilerinin dahi bulunduğunu ifade eden vatandaş, "Banka dekontlarımız, senetlerimiz ve yazılı sözleşmelerimiz var. Parayı ortaklardan birine gönderdim ancak işler bozulunca başka bir ortak kendi adına senet verdi. İcraya koyduk ama sonuç alamadık. Bunun bilinçli yapıldığını düşünüyorum" dedi.
5 AYRI PARSEL ALDI
MAĞDURLARDAN Engin Arslan şirketten toplam 5 ayrı parsel aldığını belirterek, "Bize yer gösteriyorlar, 'Buralar size parsellenecek' diyerek bölüyorlar ancak sonrasında ortada ne arsa var ne parsel. Satın almadıkları yeri bize satmış gibi gösterip peşin peşin sattılar. Sözleşmemizi yaptık, muvafakatnamemizi aldık ama gerçekte arsa yok. Toplam 5 parsel aldım, hiçbirinin şuan sahibi değilim. Kendileri de ortada yok. Telefonlarımızı açmıyor, görüşme taleplerimize cevap vermiyorlar" dedi.
ÇEKTİGİ KREDİNİN BORCUNU ÖDÜYOR
MAĞDURLARDAN Yusuf Aktaş da, 2023 yılında Sağlık Projesi'nden arsa aldığını ancak aradan geçen zamana rağmen kendisine verilen sözlerin tutulmadığını söyledi. Aktaş, "2023'ten bu yana 'Teslim edeceğiz' diyerek bizi oyalıyorlar. Sürekli ofislerine gidiyorum. Defalarca görüşmeye çalıştım ancak her seferinde karşıma farklı projeler sunuyorlar" ifadelerini kullandı.