Ucuz arsa hayalleri kabusa döndü

SOSYAL medyada "Ucuz arsa" ve "Uygun fiyatlı hobi bahçesi" ilanlarıyla müşteri bulan gayrimenkul yatırım şirketinin yüzlerce kişiyi mağdur ettiği öne sürüldü. 2023 yılında 250 ila 350 bin lira arasında ödeme yaparak arsa aldıklarını düşünen vatandaşlar, aradan geçen 3 yıla rağmen ne tapularına kavuşabildi ne de paralarını geri alabildi. Aralarında asker, polis ve öğretmenlerin de bulunduğu mağdurlar, yaklaşık 300 kişinin milyonlarca lira zarara uğradığını iddia ederek Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yardım istedi.

ÖNCE TANITIM YAPILDI

2023 yılında sosyal medya ilanları üzerinden şirketle iletişime geçen vatandaşlar, davet edildikleri ofiste kendilerine çeşitli arsa ve hobi bahçesi projelerinin tanıtıldığını anlattı. Ortalama 300 metrekare büyüklüğündeki parseller için o dönem 250 ila 350 bin lira arasında ödeme yaptıklarını belirten mağdurlar, Çanakkale ve İzmir başta olmak üzere özellikle Torbalı'nın Sağlık, Çapak ve Çamlıca bölgeleri ile Kemalpaşa, Seferihisar ve Urla'daki arazilerin kendilerine gösterildiğini söyledi. Kendilerine satılan bazı arazilerin şirketin mülkiyetinde olmadığı, gerçek sahiplerinden geçici süreyle kiralanan yerlerin şirkete aitmiş gibi pazarlandığı da ileri sürüldü. Şirket yetkilileri ve gayrimenkul danışmanları tarafından verilen sözlerin tutulmadığını belirten vatandaşlar, yıllardır tapularını alamadıklarını, paralarının da iade edilmediğini dile getirdi. Vatandaşlar kendisini şirket yetkilisi olarak tanıtan Yusuf B. ve eşi Sıla B. ile broker ve gayrimenkul danışmanları ağabeyi Harun B, Enes G, Yaşar K. ve Emir Y. tarafından mağdur edildiklerini ve şirket yetkililerine ulaşamadıklarını öne sürdü.

300 KİŞİLİK MAĞDUR ORDUSU

ARALARINDA asker, polis ve öğretmen gibi kamu çalışanlarının da bulunduğu 25-30 kişilik mağdur grubu, şirketin Karabağlar'daki kapalı ofisinin önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Mağdurlar adına açıklama yapan bir kadın, sosyal medya aracılığıyla şu ana kadar aynı durumda olan 40 kişiye ulaştıklarını, edindikleri bilgiler doğrultusunda toplam mağdur sayısının yaklaşık 300 olabileceğini tahmin ettiklerini söyledi. Savcılığa yaptıkları başvuruların üzerinden yıllar geçmesine rağmen dosyaların sonuçlanmadığını belirten kadın, "Biz kimsenin peşinen suçlu ilan edilmesini istemiyoruz. Delillerin incelenmesini ve adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Talebimiz, şikayetlerimizin titizlikle incelenmesi, bağlantılı dosyaların değerlendirilmesi ve soruşturmaların makul sürede sonuçlandırılmasıdır. Sayın Bakanım, sesimizi duyun. Yıllardır bekleyen dosyalarımız için adım atılmasını istiyoruz" diye konuştu.