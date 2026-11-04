630 komando, 4 zorlu parkur! İzmir Foça’da nefes kesen mücadele





Yarışmada personelin fiziksel kondisyonu, gece ve gündüz atış becerileri, hedef tespiti, mayınlı arazide ilerleme, yaralı kıymetlendirilmesi ve tahliyesi ile harita bilgisinin ölçüldüğünü belirten Tanık, şöyle dedi:



"Yarışma teorik eğitim ile sahada uygulama arasında köprü vazifesi görmektedir. Personelimizin irtibat koordinasyon, taktiksel düşünme yeteneklerini geliştirmektedir. Bu sayede operasyonel kabiliyetlerimiz gerçek zamanlı senaryolarla test edilerek, sahada daha etkin, stres altında hızlı karar verme, zorlukları aşarken unsur olarak göstermiş oldukları çaba ve gayret ile birbirlerine güven duymalarını da pekiştirmektedir."