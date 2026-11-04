İzmir'in saklı güzelliği turistlerin gözdesi oldu! İzmir'e yolu düşenler burayı görmeden dönmesin: Duvarlardaki detaylar görenleri büyülüyor





TOPLUMSAL OLAYLARI RESMEDİYOR

Erden, "İnsanlar boş duvara bakıp duracaklarına güzel bir şey görüp tebessüm etsinler. Ben kadına şiddete hayır çizimi yaptım. Öğretmenler Günü için öğretmenlere bir demet çiçek yaptım, aile içi şiddeti işledim, Gazze'yi çizdim, Narin'in hikayesini anlatmaya çalıştım. Toplumsal olaylara da parmak basmak gerektiğine inanıyorum. Çünkü insanların görsel hafızası çok önemli. Akılda kalması için görsel ögelere önem veriyorum" diye konuştu.





YURTDIŞINDAN GÖRMEYE GELİYORLAR

Çizdiği resimleri görmek için Fransa'dan bir ailenin geldiğini anlatan Erden, "Aile ile telefondaki çeviri uygulaması sayesinde konuşarak anlaştık. Yurt dışından gelen insanlar çok fazla. Yurt içinde ise ilkbahar ve sonbaharda yoğun olmak üzere turlar geliyor. Köy bu sayede turizm kapsamına girmiş oldu. Böyle köy olarak kalmış yerlerin korunması gerektiğine inananlardanım. Şu an köye müteahhitler girdi ve ilk iş olarak eski evleri yıkıyorlar. Bu evleri böyle güzellikte yapacak usta kalmadı. Bu köy, Çeşme'de son dönem Osmanlı mimarisinin yaşatıldığı son köy. Bu mimarinin korunması gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.