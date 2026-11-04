Dışı çıtır, içi bambaşka! İzmir sofralarının gizli lezzeti! Bu balık tarifinin sırrı hazırlanışında saklı

İzmir'de geleneksel balık lezzetlerini sofralarına taşımak isteyenler için uskumru dolması tarifi yeniden ilgi görüyor. Özenle temizlenen uskumruların soğanlı, pirinçli ve baharatlı iç harçla doldurulup kızartılmasıyla hazırlanan bu özel lezzet, hem sunumuyla hem de aromasıyla dikkat çekiyor. Peki, uskumru dolması nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır? İşte İzmir sofralarına yakışacak uskumru dolmasının yapılışı ve püf noktaları…
İZMİR SOFRALARINDA FARKLI BİR BALIK LEZZETİ: USKUMRU DOLMASI
Ege mutfağının balık ve deniz ürünlerine dayanan zengin yemek kültüründe farklı tarifler öne çıkıyor. Bu lezzetlerden biri olan uskumru dolması, klasik balık pişirme yöntemlerinden ayrılan hazırlanışıyla dikkat çekiyor. Balığın derisi korunarak içinin doldurulmasıyla hazırlanan yemek, özellikle özenli sunumuyla sofralarda kendine yer buluyor.
Uskumru dolmasının lezzetini belirleyen en önemli unsur ise iç harcı. Soğan, pirinç, dolmalık fıstık, kuş üzümü, maydanoz ve çeşitli baharatlarla hazırlanan harç, balığın kendine özgü aromasıyla birleşiyor. Doldurulan balıklar un ve yumurtaya bulanarak kızartılıyor. Böylece dışı çıtır, içi ise yumuşak bir lezzet ortaya çıkıyor.
USKUMRU DOLMASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELER?
Dört kişilik uskumru dolması hazırlamak için şu malzemeler gerekiyor:
4 adet orta boy uskumru
2 adet büyük kuru soğan
1 çay bardağı pirinç
2 yemek kaşığı kuş üzümü
2 yemek kaşığı dolmalık fıstık
Yarım demet maydanoz
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı yenibahar
Yarım çay kaşığı tarçın
Karabiber ve tuz
1 yemek kaşığı limon suyu
2 yemek kaşığı un
2 adet yumurta
Kızartmak için sıvı yağ
Malzemelerin hazırlanmasının ardından ilk olarak soğanlar ince ince doğranarak zeytinyağında kavruluyor. Dolmalık fıstıklar eklendikten sonra pirinç ve kuş üzümü ilave ediliyor. Baharatlar ve bir miktar suyla pişirilen harç, pirinçler hafif diri kalacak şekilde ocaktan alınıyor. Son aşamada ince kıyılmış maydanoz ve limon suyu ekleniyor.
USKUMRU DOLMASI NASIL YAPILIR? İŞTE PÜF NOKTALARI
Tarifin en dikkat isteyen aşamasını balıkların hazırlanması oluşturuyor. Uskumruların içi, derileri ve dış bütünlükleri zarar görmeyecek şekilde temizleniyor. Balıkların içinden çıkarılan etler kılçıklarından ayrılarak küçük parçalara bölünüyor ve hazırlanan iç harca karıştırılıyor.
Hazırlanan karışım balıkların içine dikkatlice dolduruluyor. Ardından balıklar önce una, daha sonra çırpılmış yumurtaya bulanıyor. Kızgın yağda kontrollü şekilde kızartılan uskumrular, altın sarısı renk aldığında servis için hazır hale geliyor.Uskumru dolması hazırlarken balığın derisinin yırtılmaması, iç harcın fazla sulu bırakılmaması ve kızartma yağının aşırı ısıtılmaması büyük önem taşıyor. Yenibahar ve tarçın ise yemeğe karakteristik aromasını kazandırıyor.