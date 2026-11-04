Haberler İzmir Dışı çıtır, içi bambaşka! İzmir sofralarının gizli lezzeti! Bu balık tarifinin sırrı hazırlanışında saklı Dışı çıtır, içi bambaşka! İzmir sofralarının gizli lezzeti! Bu balık tarifinin sırrı hazırlanışında saklı İzmir'de balık sofralarına farklı bir lezzet katmak isteyenlerin tercih edebileceği uskumru dolması, özenli hazırlanışı ve kendine özgü iç harcıyla dikkat çekiyor. Soğan, pirinç, kuş üzümü, dolmalık fıstık ve aromatik baharatlarla hazırlanan bu geleneksel tarif, balık severlere farklı bir alternatif sunuyor. Peki, İzmir usulü uskumru dolması nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır? İşte evde kolayca hazırlanabilecek uskumru dolmasının tarifi ve püf noktaları… HABER MERKEZİ









İzmir'de geleneksel balık lezzetlerini sofralarına taşımak isteyenler için uskumru dolması tarifi yeniden ilgi görüyor. Özenle temizlenen uskumruların soğanlı, pirinçli ve baharatlı iç harçla doldurulup kızartılmasıyla hazırlanan bu özel lezzet, hem sunumuyla hem de aromasıyla dikkat çekiyor. Peki, uskumru dolması nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır? İşte İzmir sofralarına yakışacak uskumru dolmasının yapılışı ve püf noktaları…

İZMİR SOFRALARINDA FARKLI BİR BALIK LEZZETİ: USKUMRU DOLMASI Ege mutfağının balık ve deniz ürünlerine dayanan zengin yemek kültüründe farklı tarifler öne çıkıyor. Bu lezzetlerden biri olan uskumru dolması, klasik balık pişirme yöntemlerinden ayrılan hazırlanışıyla dikkat çekiyor. Balığın derisi korunarak içinin doldurulmasıyla hazırlanan yemek, özellikle özenli sunumuyla sofralarda kendine yer buluyor. Uskumru dolmasının lezzetini belirleyen en önemli unsur ise iç harcı. Soğan, pirinç, dolmalık fıstık, kuş üzümü, maydanoz ve çeşitli baharatlarla hazırlanan harç, balığın kendine özgü aromasıyla birleşiyor. Doldurulan balıklar un ve yumurtaya bulanarak kızartılıyor. Böylece dışı çıtır, içi ise yumuşak bir lezzet ortaya çıkıyor.