Gülen Gözler'in Hasret'i yıllar sonra İzmir'de ortaya çıktı! Son hali şaşırttı...

Yeşilçam'ın unutulmaz yapımları arasında yer alan Gülen Gözler, aradan geçen yıllara rağmen izleyicilerin hafızasındaki yerini koruyor. Filmin küçük yıldızlarından biri olan ve kıvırcık saçlarıyla tanınan Hasret karakterine hayat veren Lale Ilgaz ise uzun yıllardır kameralardan uzak bir yaşam sürüyor. Bir dönem ekranlarda izleyicilerin karşısına çıkan Ilgaz, yıllar sonra İzmir'de yaşadığı bilgisiyle yeniden merak konusu oldu. Peki, Gülen Gözler'in küçük Hasret'i Lale Ilgaz şimdi nasıl görünüyor?