Gülen Gözler'in Hasret'i yıllar sonra İzmir'de ortaya çıktı! Son hali şaşırttı...

Yeşilçam'ın unutulmaz yapımları arasında yer alan Gülen Gözler, aradan geçen yıllara rağmen izleyicilerin hafızasındaki yerini koruyor. Filmin küçük yıldızlarından biri olan ve kıvırcık saçlarıyla tanınan Hasret karakterine hayat veren Lale Ilgaz ise uzun yıllardır kameralardan uzak bir yaşam sürüyor. Bir dönem ekranlarda izleyicilerin karşısına çıkan Ilgaz, yıllar sonra İzmir'de yaşadığı bilgisiyle yeniden merak konusu oldu. Peki, Gülen Gözler'in küçük Hasret'i Lale Ilgaz şimdi nasıl görünüyor?
YEŞİLÇAM'IN KÜÇÜK YILDIZIYDI
1977 yılında çekilen ve başrollerinde Adile Naşit ile Münir Özkul'un yer aldığı Gülen Gözler, Yeşilçam sinemasının sevilen filmleri arasında bulunuyor. Filmde Hasret karakterini canlandıran Lale Ilgaz, küçük yaşta kamera karşısına geçerek izleyicilerin beğenisini kazanmıştı.
YILLAR SONRA İZMİR'DE YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI
Gülen Gözler'deki rolüyle hafızalara kazınan Lale Ilgaz, oyunculuk kariyerinin ardından gözlerden uzak bir yaşamı tercih etti. Zaman zaman ortaya çıkan fotoğraflarıyla gündeme gelen Ilgaz'ın İzmir'de yaşadığı öğrenildi.
'BİZ BİR AİLEYDİK' SÖZLERİYLE ANLATMIŞTI
Usta oyuncularla aynı projede yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Lale Ilgaz, Gülen Gözler setine ilişkin anılarını da paylaşmıştı. Ilgaz, "Usta isimlerle çalışmaktan büyük zevk duydum. Biz bir aileydik" sözleriyle film setindeki güzel günlerini anlatmıştı.
SON HALİ MERAK KONUSU OLDU
Aradan geçen yılların ardından yeniden gündeme gelen Lale Ilgaz'ın son görüntüleri de dikkat çekti. Gülen Gözler'in küçük Hasret'i, yıllar önceki haliyle bugünkü görünümü arasındaki değişimle sosyal medyada ve sinemaseverler arasında merak uyandırdı.