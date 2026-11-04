İzmir bombasına rakip çıktı: Tahtına göz dikti! İçinden çikolata yerine bakın ne çıkıyor

"BU SOĞUK GÜNLERDE İNSANLARA HEM ŞİFA OLACAK"



Yeni ürünü keşfeden ve işletmesinde üretmeye başlayan Selami usta Erzurum'un zengin gastronomi mirasına modern bir dokunuş eklemek istediklerini belirterek, "İzmir'in çikolatalı bombası varsa, Erzurum'un da neden kendine has bir bombası olmasın dedik. Ancak biz yapay tatlandırıcılar veya çikolata yerine, kendi topraklarımızın eşsiz lezzeti olan dut pekmezini ve çıtır yerli cevizlerimizi bir araya getirdik. Erzurum, kış aylarında oldukça sert ve soğuk bir iklime sahip. Bu soğuk günlerde insanlara hem şifa olacak hem de yüksek enerji verecek doğal bir tatlı arayışındaydık. Geleneksel ürünlerimizi modern bir sunumla birleştirince ortaya atom gibi, adeta bomba gibi bir lezzet çıktı. Şimdiden tadan misafirlerimiz sıklıkla sormaya ve sipariş vermeye başladı" dedi.

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