İzmir sokaklarında dikkat çeken görüntü: Papağanların zeytin keyfi böyle görüntülendi

İzmir haberleri: İzmir'de son yıllarda sayıları giderek artan yeşil papağanlar, zeytin mevsiminin gelmesiyle birlikte kent merkezindeki ağaçlarda görülmeye başladı. Parklarda ve cadde kenarlarında bulunan zeytin ağaçlarına konan papağanlar, olgunlaşan zeytinlerle besleniyor.
Güney Asya ve Sahra Altı Afrika kökenli olan, Türkiye'ye evcil hayvan ticareti yoluyla getirildikten sonra doğaya kaçtıkları öne sürülen yeşil papağanlar, güçlü adaptasyon yetenekleri sayesinde şehir yaşamında hızla yayılıyor. İstilacı tür olarak değerlendirilen papağanların artan popülasyonları, kent ekosistemi ve yerli kuş türlerinin yaşam alanlarına yönelik endişeleri de beraberinde getiriyor.
ZEYTİN AĞAÇLARI YENİ BESLENME ALANLARI OLDU
Geniş bir beslenme yelpazesine sahip olan yeşil papağanlar, kent yaşamında kendilerine kolaylıkla besin bulabiliyor. Zeytin mevsiminin başlamasıyla birlikte İzmir'in park ve caddelerindeki zeytin ağaçları da papağanların uğrak noktalarından biri haline geldi. Ağaçlardaki olgun zeytinlerle beslenen kuşlar, özellikle kent merkezindeki yeşil alanlarda dikkat çekiyor.