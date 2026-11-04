İzmir sokaklarında dikkat çeken görüntü: Papağanların zeytin keyfi böyle görüntülendi

Güney Asya ve Sahra Altı Afrika kökenli olan, Türkiye'ye evcil hayvan ticareti yoluyla getirildikten sonra doğaya kaçtıkları öne sürülen yeşil papağanlar, güçlü adaptasyon yetenekleri sayesinde şehir yaşamında hızla yayılıyor. İstilacı tür olarak değerlendirilen papağanların artan popülasyonları, kent ekosistemi ve yerli kuş türlerinin yaşam alanlarına yönelik endişeleri de beraberinde getiriyor.