İZMİR SU KESİNTİSİ 4 KASIM ÇARŞAMBA |İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK? Musluklar o tarihte 11 saat su akıtmayacak

Son dakika İzmir haberleri... İZSU yetkilileri, İzmir'in birçok ilçesinde şebeke arızaları ve bakım çalışmaları sebebiyle planlı su kesintilerine gidileceğini bildirdi. Kesintilerin kaç saat süreceğini ve mağduriyet yaşamamak için alınması gereken tedbirleri açıklayan idare, suların verileceği saatleri tek tek sıraladı. Su kesinti saatleri ise güncellenecek.
BAYRAKLI ADALET, BAYRAKLI, ÇAY, ÇİÇEK, MUHİTTİN ERENER, R.ŞEVKET İNCE04.11.2026 saat 10:47 ile 13:47 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇA, FEVZİ ÇAKMAK, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK04.11.2026 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
GAZİEMİR, HÜRRİYET04.11.2026 saat 09:25 ile 12:25 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KARABURUN, BOZKÖY04.11.2026 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR GÜNALTAY, KARABAĞLAR, KİBAR, SARIYER, SELVİLİ, UĞUR MUMCU04.11.2026 saat 10:23 ile 12:23 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ ,YAKAKENT Revizyon çalışması 06.11.2026 - 20:0007.11.2026 - 07:00
BORNOVA KARACAOĞLAN, YEŞİLOVA04.11.2026 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR ARAP HASAN04.11.2026 saat 11:10 ile 13:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.