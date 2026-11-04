İZMİR SU KESİNTİSİ 4 KASIM ÇARŞAMBA |İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK? Musluklar o tarihte 11 saat su akıtmayacak

Son dakika İzmir haberleri... İZSU yetkilileri, İzmir'in birçok ilçesinde şebeke arızaları ve bakım çalışmaları sebebiyle planlı su kesintilerine gidileceğini bildirdi. Kesintilerin kaç saat süreceğini ve mağduriyet yaşamamak için alınması gereken tedbirleri açıklayan idare, suların verileceği saatleri tek tek sıraladı. Su kesinti saatleri ise güncellenecek.