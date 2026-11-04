İzmir'de 77,5 yıllık hapis cezasıyla aranıyordu: Firari yakayı ele verdi

Son dakika İzmir haberleri: İzmir Bayraklı'da, dolandırıcılık suçundan 44 ayrı dosyadan toplam 77,5 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü M.G., polis ekiplerinin çalışması sonucu kıskıvrak yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'dolandırıcılık' suçundan 44 ayrı dosyadan toplam 77,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıl 9 ay 13 gündür firari olarak aranan M.G.'nin Bayraklı ilçesinde saklandığı tespit edildi.
M.G. dün düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan M.G., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.