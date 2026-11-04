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Haberler İzmir İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? | İzmir'de sabah akşam elektrik olmayacak! Gediz Elektrik ilçe ilçe uyardı: 5 Kasım İzmir elektrik kesintisi

İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? | İzmir'de sabah akşam elektrik olmayacak! Gediz Elektrik ilçe ilçe uyardı: 5 Kasım İzmir elektrik kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik, saat saat duyurdu. İzmir'in o ilçelerinde saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde, mahallelerde kesinti yaşanacak? İşte 5 Kasım Perşembe İzmir elektrik kesintisi planı...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik, saat saat duyurdu. İzmir'in o ilçelerinde saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde, mahallelerde kesinti yaşanacak? İşte 5 Kasım Perşembe İzmir elektrik kesintisi planı...

ALİAĞA / İZMİR

10:00 - 16:00

Örnekkent

Samurlu

BAYINDIR / İZMİR

09:01 - 17:00

Balcılar

Çınardibi

Dernekli

Osmanlar

BERGAMA / İZMİR

09:00 - 15:00

Bozköy, Çalıbahçe

Cevaplı, Koyuneli, Kurfallı

Sarıdere

Yenikent

09:30 - 17:30

Terzihaliller

BORNOVA / İZMİR

10:00 - 16:00

Rafet Paşa

Yeşilova

10:00 - 16:00

Rafet Paşa

Yeşilova

KARŞIYAKA / İZMİR

10:00 - 17:00

Aksoy

08:30 - 10:30

Tuna

KEMALPAŞA / İZMİR

10:00 - 12:00

Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet

Armutlu Hürriyet

Bağyurdu Yeni

Ören 75. Yıl Cumhuriyet

Sarılar

Sinancılar

Yiğitler

09:01 - 17:00

Bayramlı

Kamberler

Yenikurudere

KİRAZ / İZMİR

09:40 - 17:40

Ovacık

09:40 - 10:40

Çanakçı

Emenler

Ovacık

Pınarbaşı

Uzunköy

Veliler

17:00 - 18:00

Çanakçı

Emenler

Ovacık

Pınarbaşı

Uzunköy

Veliler

MENEMEN / İZMİR

09:00 - 15:00

Gölcük

Yeşil Pınar

ÖDEMİŞ / İZMİR

09:00 - 17:00

Gereli

Kışla

Türkönü

Yolüstü

10:00 - 18:00

Balabanlı

Emmioğlu

Ertuğrul, Gereli

Karakova

Ovakent, Umurbey

Yolüstü

09:00 - 15:30

Alaşarlı

Çaylı

SEFERİHİSAR / İZMİR

10:00 - 17:30

Düzce

Turgut

Ulamış

10:00 - 12:00

Akarca

TİRE / İZMİR

09:00 - 16:00

Büyükkömürcü

Dündarlı

Küçükkömürcü

09:30 - 17:30

Adnan Menderes

TORBALI / İZMİR

09:01 - 17:00

Dağteke

URLA / İZMİR

10:00 - 17:30

Kuşçular

10:00 - 17:00

İçmeler

09:00 - 17:00

Altıntaş

Sıra

Yaka

Yeni

09:30 - 17:30

Çamlıçay

BUCA / İZMİR

09:00 - 13:00

Fırat

Yenigün

09:00 - 13:00

Kozağaç

Yenigün

09:00 - 13:00

Fırat

Göksu

Yeşilbağlar

13:00 - 17:00

Fırat

09:00 - 16:00

Adatepe

Kuruçeşme

KONAK / İZMİR

09:00 - 11:00

Altıntaş

MENDERES / İZMİR

09:00 - 17:00

Görece Cumhuriyet

ÇİĞLİ / İZMİR

09:00 - 14:00

Aydınlıkevler

09:00 - 14:00

Aydınlıkevler

GÜZELBAHÇE / İZMİR

09:30 - 15:30

Yalı

10:00 - 16:00

Yelki

KARABAĞLAR / İZMİR

14:30 - 17:00

Ali Fuat Cebesoy

10:30 - 12:30

Özgür

Yüzbaşı Şerafettin

13:00 - 15:30

Devrim

11:30 - 13:30

Bahar

Gülyaka

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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