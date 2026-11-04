İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? | İzmir'de sabah akşam elektrik olmayacak! Gediz Elektrik ilçe ilçe uyardı: 5 Kasım İzmir elektrik kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik, saat saat duyurdu. İzmir'in o ilçelerinde saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde, mahallelerde kesinti yaşanacak? İşte 5 Kasım Perşembe İzmir elektrik kesintisi planı...



ALİAĞA / İZMİR

10:00 - 16:00

Örnekkent

Samurlu

BAYINDIR / İZMİR

09:01 - 17:00

Balcılar

Çınardibi

Dernekli

Osmanlar