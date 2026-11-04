İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? | İzmir'de sabah akşam elektrik olmayacak! Gediz Elektrik ilçe ilçe uyardı: 5 Kasım İzmir elektrik kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik, saat saat duyurdu. İzmir'in o ilçelerinde saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde, mahallelerde kesinti yaşanacak? İşte 5 Kasım Perşembe İzmir elektrik kesintisi planı...
ALİAĞA / İZMİR
10:00 - 16:00
Örnekkent
Samurlu
BAYINDIR / İZMİR
09:01 - 17:00
Balcılar
Çınardibi
Dernekli
Osmanlar
BERGAMA / İZMİR
09:00 - 15:00
Bozköy, Çalıbahçe
Cevaplı, Koyuneli, Kurfallı
Sarıdere
Yenikent
09:30 - 17:30
Terzihaliller
BORNOVA / İZMİR
10:00 - 16:00
Rafet Paşa
Yeşilova
10:00 - 16:00
Rafet Paşa
Yeşilova
KARŞIYAKA / İZMİR
10:00 - 17:00
Aksoy
08:30 - 10:30
Tuna
KEMALPAŞA / İZMİR
10:00 - 12:00
Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet
Armutlu Hürriyet
Bağyurdu Yeni
Ören 75. Yıl Cumhuriyet
Sarılar
Sinancılar
Yiğitler
09:01 - 17:00
Bayramlı
Kamberler
Yenikurudere
KİRAZ / İZMİR
09:40 - 17:40
Ovacık
09:40 - 10:40
Çanakçı
Emenler
Ovacık
Pınarbaşı
Uzunköy
Veliler
17:00 - 18:00
Çanakçı
Emenler
Ovacık
Pınarbaşı
Uzunköy
Veliler
MENEMEN / İZMİR
09:00 - 15:00
Yeşil Pınar
ÖDEMİŞ / İZMİR
09:00 - 17:00
Gereli
Kışla
Türkönü
Yolüstü
10:00 - 18:00
Balabanlı
Emmioğlu
Ertuğrul, Gereli
Karakova
Ovakent, Umurbey
Yolüstü
09:00 - 15:30
Alaşarlı
Çaylı
SEFERİHİSAR / İZMİR
10:00 - 17:30
Turgut
Ulamış
10:00 - 12:00
Akarca
TİRE / İZMİR
09:00 - 16:00
Büyükkömürcü
Dündarlı
Küçükkömürcü
09:30 - 17:30
Adnan Menderes
TORBALI / İZMİR
09:01 - 17:00
Dağteke
URLA / İZMİR
10:00 - 17:30
Kuşçular
10:00 - 17:00
İçmeler
09:00 - 17:00
Altıntaş
Sıra
Yaka
Yeni
09:30 - 17:30
Çamlıçay
BUCA / İZMİR
09:00 - 13:00
Fırat
Yenigün
09:00 - 13:00
Kozağaç
Yenigün
09:00 - 13:00
Fırat
Göksu
Yeşilbağlar
13:00 - 17:00
Fırat
09:00 - 16:00
Adatepe
Kuruçeşme
KONAK / İZMİR
09:00 - 11:00
Altıntaş
MENDERES / İZMİR
09:00 - 17:00
Görece Cumhuriyet
ÇİĞLİ / İZMİR
09:00 - 14:00
Aydınlıkevler
09:00 - 14:00
Aydınlıkevler
GÜZELBAHÇE / İZMİR
09:30 - 15:30
Yalı
10:00 - 16:00
Yelki
KARABAĞLAR / İZMİR
14:30 - 17:00
Ali Fuat Cebesoy
10:30 - 12:30
Özgür
Yüzbaşı Şerafettin
13:00 - 15:30
Devrim
11:30 - 13:30
Bahar
Gülyaka