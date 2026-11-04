İzmir'de emeklilere alışveriş ve kira desteği başvurusu nasıl yapılır?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın talimatıyla daha önce 2 bin 500 TL olarak sağlanan alışveriş ve kira destekleri 4 bin TL'ye yükseltildi. Yeni destek tutarı ilk kez Ağustos dönemi ödemelerinde uygulandı. Ağustos ayında hane başına 4 bin TL olmak üzere 72 milyon 388 bin TL alışveriş, yine hane başına 4 bin TL olmak üzere 17 milyon 508 bin TL kira desteği sağlandı. Böylece emeklilerin banka kartlarına toplam 89 milyon 896 bin TL aktarıldı. Destekler, emeklilerin temel ihtiyaçlarına katkı sunarken kent esnafı açısından da ekonomik hareketlilik yaratıyor.