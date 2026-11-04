Ne Çeşme ne Foça! İzmir’de emekliler bu ilçeye kaçıyor: İZBAN’a binen o durakta iniyor

Emeklilerin bütçesini zorlamadan bir gün geçirmek için şu seçenekler öne çıkıyor:

Sabah saatlerinde tarihi çarşıda yürüyüş yapmak.

Esnaf lokantalarında günlük yemek seçeneklerini değerlendirmek.

Köfte porsiyonunu ve yanında alınacak ürünleri sipariş öncesinde sormak.

Çay bahçelerinde uygun fiyatlı mola vermek.

Salı günleri kurulan Tire Pazarı'nda mevsimlik sebze, meyve ve Ege otlarını incelemek.

Özellikle Tire Salı Pazarı, ilçenin en önemli çekim noktalarından biri. Çok sayıda tezgâhın kurulduğu pazarda yöresel otlardan sebzelere, giyim ürünlerinden el emeği işlere kadar pek çok ürün bulunuyor.

Ancak kalabalıktan uzaklaşmak isteyenlerin önemli bir ayrıntıya dikkat etmesi gerekiyor: Salı günü Tire'nin en hareketli günü. Daha sakin bir gezi isteyen emekliler için pazartesi, çarşamba veya perşembe gibi hafta içi günleri daha uygun bir alternatif olabilir.