Ne Çeşme ne Foça! İzmir’de emekliler bu ilçeye kaçıyor: İZBAN’a binen o durakta iniyor

İzmir haberleri... Tire'yi cazip kılan yalnızca meşhur köftesi değil. Tarihi sokakları, esnaf lokantaları, çay bahçeleri ve doğal güzellikleriyle ilçe, emeklilere hem gezme hem de dinlenme fırsatı sunuyor. Üstelik otomobil kullanmadan da tren ve otobüs seçenekleriyle Tire'ye ulaşmak mümkün. İşte emeklilerin hafta içi İzmir rotası...
İZMİR'DEN TİRE'YE NASIL GİDİLİR?
İzmir'den Tire'ye gitmek isteyenler için birden fazla ulaşım alternatifi bulunuyor. Özel araçla yola çıkanlar, İzmir-Aydın Otoyolu üzerinden Selçuk ve Tire yönünü takip ederek yaklaşık 1-1,5 saat içerisinde ilçeye ulaşabiliyor.
Toplu ulaşımı tercih edenler için ise tren önemli bir seçenek. İzmir Basmane Garı'ndan Tire yönüne hareket eden trenlerle ilçeye ulaşılabiliyor. Seferlerin direkt veya aktarmalı olabilmesi nedeniyle yolculuk öncesinde TCDD'nin güncel sefer saatlerini kontrol etmek gerekiyor.
Otobüsle gitmek isteyenler de İzmir Otogarı bağlantılı Tire araçlarını değerlendirebiliyor. Ayrıca Torbalı Aktarma Merkezi üzerinden 798 numaralı ESHOT hattı da ulaşım alternatifleri arasında bulunuyor.
Özellikle otomobil kullanmak istemeyen emekliler için tren yolculuğu, yol boyunca Ege'nin kırsal manzaralarını izleme fırsatı da sunuyor.
TİRE EMEKLİLER İÇİN UCUZ MU?
Tire'nin emekliler açısından dikkat çeken özelliklerinden biri, pahalı turistik merkezlerden farklı olarak günlük yaşamın hala esnaf kültürü etrafında şekillenmesi. İlçedeki küçük lokantalar, çay bahçeleri ve yerel pazarlar, günübirlik gezi bütçesini kontrol altında tutmak isteyenlere alternatif sunuyor.
Ancak Tire'nin her noktası ucuz olarak değerlendirilemez. Özellikle restoranlarda et yemekleri ve tatlıların fiyatları işletmeye, porsiyona ve döneme göre değişiyor. Güncel menü fiyatlarını öğrenmeden kesin bir bütçe hesabı yapmak mümkün değil.
Emeklilerin bütçesini zorlamadan bir gün geçirmek için şu seçenekler öne çıkıyor:
Sabah saatlerinde tarihi çarşıda yürüyüş yapmak.
Esnaf lokantalarında günlük yemek seçeneklerini değerlendirmek.
Köfte porsiyonunu ve yanında alınacak ürünleri sipariş öncesinde sormak.
Çay bahçelerinde uygun fiyatlı mola vermek.
Salı günleri kurulan Tire Pazarı'nda mevsimlik sebze, meyve ve Ege otlarını incelemek.
Özellikle Tire Salı Pazarı, ilçenin en önemli çekim noktalarından biri. Çok sayıda tezgâhın kurulduğu pazarda yöresel otlardan sebzelere, giyim ürünlerinden el emeği işlere kadar pek çok ürün bulunuyor.
Ancak kalabalıktan uzaklaşmak isteyenlerin önemli bir ayrıntıya dikkat etmesi gerekiyor: Salı günü Tire'nin en hareketli günü. Daha sakin bir gezi isteyen emekliler için pazartesi, çarşamba veya perşembe gibi hafta içi günleri daha uygun bir alternatif olabilir.
TİRE'DE NE YENİR? MEŞHUR TİRE KÖFTESİ, TAK TAK KEBABI VE KARADUTLU LOR
Tire'ye gidip de meşhur Tire köftesini tatmadan dönmek olmaz. İlçenin gastronomi kültürünün simgesi olan Tire köftesi, kendine özgü hazırlanışı ve sunumuyla diğer köfte çeşitlerinden ayrılıyor.
Genellikle ince ve uzun şekilde hazırlanan köfteler şişte pişiriliyor. Servisinde yoğurt, domates sosu ve tereyağı gibi lezzetler öne çıkıyor. Tire'ye gelenlerin ilk tercihleri arasında bu yöresel yemek bulunuyor.
İlçede denenebilecek diğer lezzetler ise şöyle:
Tire kebabı: Köftenin pide, yoğurt ve sosla buluştuğu yöresel sunum.
Tak tak kebabı: Geleneksel yöntemlerle hazırlanan, Tire mutfağının bilinen et yemeklerinden biri.
Ege ot yemekleri: Mevsimine göre şevketibostan, arapsaçı ve farklı yöresel otlarla hazırlanan zeytinyağlılar.
Karadutlu lor tatlısı: Lor peynirinin karadutla buluştuğu, yemek sonrasında tercih edilen yöresel tatlı.
Keşkek: Özellikle geleneksel sofralarda karşılaşılan yöresel lezzetlerden biri.