Yağmurlu bir İzmir gününde ne yapılır? Şehrin en keyifli kapalı mekan rotaları

Genelde masmavi gökyüzü ve sıcak güneşiyle bilinen İzmir, yağmur yağdığında ayrı bir huzura bürünür. Sokaklar sakinleşirken denizin kokusu kenti sarar. "İzmir'de yağmurda ne yapılır?" diye düşünüyorsanız, şemsiyenizi alıp kentin tadını çıkarabileceğiniz en keyifli rotalar:
1. HİSARÖNÜ VE KEMERALTI PASAJLARINDA KAHVE MOLASI
Yağmurlu havaların ilk adresi şüphesiz Tarihi Kemeraltı Çarşısı'dır. Çarşının üstü kapalı bölümlerinde ve tarihi pasajlarında gezinebilir, Hisarönü'nde damla sakızlı Türk kahvesi eşliğinde yağmurun sesini dinleyebilirsiniz. Kızlarağası Hanı'nın otantik atmosferi, yağmurlu günlerde sığınabileceğiniz en sıcak mekandır.
2. MÜZE VE SANAT GALERİLERİNİ KEŞFEDİN
Açık havadaki etkinliklerin aksadığı günlerde kentin kültür sanat noktaları harika birer sığınaktır:
İzmir İktisat Kongresi Binası ve Kültür Sanat Merkezleri: Alsancak'taki tarihi lokomotif hangarlarından dönüştürülen mekanlarda sergileri gezebilirsiniz.
Arkas Sanat Merkezi: Kordon'daki tarihi binasında yer alan nitelikli sergilerle sanat dolu bir gün geçirebilirsiniz.
Resim ve Heykel Müzesi / Tarih ve Sanat Müzesi: Kültürpark içinde yer alan müzelerde İzmir'in zengin tarihini keşfedebilirsiniz.
3. KORDON VEYA BOSTANLI'DA DENİZ MANZARALI KAFELER
Yağmurda denizi izlemenin tadı bir başkadır. Alsancak Kordon, Pasaport veya Bostanlı sahilinde yer alan cam kenarı kafelerde oturup taze demlenmiş bir çay veya sıcak çikolata eşliğinde Ege'nin gri tonlarına bürünen manzarasını seyredebilirsiniz.
4. KÜTÜPHANELERDE VE SAHAFLARDA ZAMAN YOLCULUĞU
Yağmurlu günlerin en iyi dostu kitaplardır. Alsancak'taki tarihi Atatürk İl Halk Kütüphanesi veya restore edilen tarihi Alsancak Tekel Fabrikası (İzmir Kültür Sanat Fabrikası) içerisindeki kütüphaneler, sessiz ve huzurlu bir ortam sunar. Ayrıca Kemeraltı'ndaki sahafları gezerek eski kitap kokusu arasında vakit geçirebilirsiniz.
5. SICAK BİR BOYOZ VE ÇAY RİTÜELİ
Yağmurlu bir İzmir sabahına verilecek en güzel mola, tarihi bir fırına sığınıp fırından yeni çıkmış sıcak bir boyoz, fırınlanmış yumurta ve taze çay ile kahvaltı yapmaktır. Alsancak ve Karşıyaka'daki köklü fırınlar bunun için en ideal duraklardır.