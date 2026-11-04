Haberler İzmir Yağmurlu bir İzmir gününde ne yapılır? Şehrin en keyifli kapalı mekan rotaları Yağmurlu bir İzmir gününde ne yapılır? Şehrin en keyifli kapalı mekan rotaları İçinizi ısıtan bir bardak çay, tarihi pasajların otantik atmosferi ve müze gezileri... Yağmur damlaları Ege’nin incisine düşerken kenti keşfetmeye devam edebileceğiniz en özel kapalı mekan rotalarını bir araya getirdik. HABER MERKEZİ









Genelde masmavi gökyüzü ve sıcak güneşiyle bilinen İzmir, yağmur yağdığında ayrı bir huzura bürünür. Sokaklar sakinleşirken denizin kokusu kenti sarar. "İzmir'de yağmurda ne yapılır?" diye düşünüyorsanız, şemsiyenizi alıp kentin tadını çıkarabileceğiniz en keyifli rotalar:



1. HİSARÖNÜ VE KEMERALTI PASAJLARINDA KAHVE MOLASI

Yağmurlu havaların ilk adresi şüphesiz Tarihi Kemeraltı Çarşısı'dır. Çarşının üstü kapalı bölümlerinde ve tarihi pasajlarında gezinebilir, Hisarönü'nde damla sakızlı Türk kahvesi eşliğinde yağmurun sesini dinleyebilirsiniz. Kızlarağası Hanı'nın otantik atmosferi, yağmurlu günlerde sığınabileceğiniz en sıcak mekandır.

2. MÜZE VE SANAT GALERİLERİNİ KEŞFEDİN

Açık havadaki etkinliklerin aksadığı günlerde kentin kültür sanat noktaları harika birer sığınaktır:

İzmir İktisat Kongresi Binası ve Kültür Sanat Merkezleri: Alsancak'taki tarihi lokomotif hangarlarından dönüştürülen mekanlarda sergileri gezebilirsiniz.

Arkas Sanat Merkezi: Kordon'daki tarihi binasında yer alan nitelikli sergilerle sanat dolu bir gün geçirebilirsiniz.

Resim ve Heykel Müzesi / Tarih ve Sanat Müzesi: Kültürpark içinde yer alan müzelerde İzmir'in zengin tarihini keşfedebilirsiniz. 3. KORDON VEYA BOSTANLI'DA DENİZ MANZARALI KAFELER

Yağmurda denizi izlemenin tadı bir başkadır. Alsancak Kordon, Pasaport veya Bostanlı sahilinde yer alan cam kenarı kafelerde oturup taze demlenmiş bir çay veya sıcak çikolata eşliğinde Ege'nin gri tonlarına bürünen manzarasını seyredebilirsiniz.