5 KASIM PERŞEMBE İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK? İZMİR SU KESİNTİSİ SAATLERİ

Son dakika İzmir haberleri... İZSU yetkilileri, İzmir'in birçok ilçesinde şebeke arızaları ve bakım çalışmaları sebebiyle planlı su kesintilerine gidileceğini bildirdi. Kesintilerin kaç saat süreceğini ve mağduriyet yaşamamak için alınması gereken tedbirleri açıklayan idare, suların verileceği saatleri tek tek sıraladı. Su kesinti saatleri ise güncellenecek.