5 KASIM PERŞEMBE İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK? İZMİR SU KESİNTİSİ SAATLERİ

Son dakika İzmir haberleri... İZSU yetkilileri, İzmir'in birçok ilçesinde şebeke arızaları ve bakım çalışmaları sebebiyle planlı su kesintilerine gidileceğini bildirdi. Kesintilerin kaç saat süreceğini ve mağduriyet yaşamamak için alınması gereken tedbirleri açıklayan idare, suların verileceği saatleri tek tek sıraladı. Su kesinti saatleri ise güncellenecek.
URLA İÇMELER05.11.2026 saat 08:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA BARBAROS, YILDIRIM BEYAZIT05.11.2026 saat 09:51 ile 11:51 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK FERAHLI, MEHMET AKİF, SAYGI, ULUBATLI, YAVUZ SELİM05.11.2026 saat 09:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES ÖZDERE CUMHURİYET05.11.2026 saat 08:09 ile 11:09 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ALİAĞA ŞAKRAN HASBİ EFENDİ , ŞAKRAN SAYFİYE05.11.2026 saat 09:54 ile 12:54 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK AKIN SİMAV, ALTINTAŞ, BARBAROS, KEMAL REİS, KILIÇ REİS, MİTHATPAŞA, PİRİ REİS, TURGUT REİS05.11.2026 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
O TARİHLERDE 11 SAAT SU OLMAYACAK!
ÇİĞLİ YAKAKENT Revizyon çalışması 06.11.2026 - 20:0007.11.2026 - 07:00