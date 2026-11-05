Çatısı çöktü yuvası yıkıldı

İKİ küçük çocuğuyla birlikte yaşam mücadelesi veren, İzmir'in Konak ilçesine bağlı Ferahlı Mahallesi ile Buca sınırındaki Yıkıkkemer mevkisinde yaşayan Şengül Durmaz'ın evinin çatısı, çocuklarına yemek hazırladığı sırada çöktü. Durmaz'ın evi, yeniden çökme riski taşıdığı bildirilmesi üzerine mühürlendi.

YARDIM BEKLİYOR

ŞENGÜL Durmaz, U.D (4) ve U.D (5) olmak üzere iki çocuğuyla birlikte akrabasının evine sığınmak zorunda kaldı. Durmaz, tek gelirinin sosyal yardımdan ibaret olduğunu söyledi. Durmaz, ekiplerin çatının yeniden çökme riski taşıdığını bildirdiğini, bu nedenle evinin mühürlendiğini ve içerisinin yaşanmaz hale geldiğini anlattı. Durmaz, yaşadıklarını şu sözlerle aktardı: "Çocuklarımla birlikte Elmas ablamın evinde kalıyorum. İki çocuğum var ve başka hiçbir maddi gelir desteğim yok. Sadece sosyal yardımla geçinmeye çalışıyorum. Çok mağdur durumdayım, ne yapacağımı bilmiyorum. Onun da hayatı kolay değil fakat yine de bize destek oluyor. Yetkililerden acil yardım istiyoruz, yardıma ihtiyacımız var."