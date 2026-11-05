Gazilere vefa parkı yenilendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ödemiş'te bulunan Kıbrıs ve Kore Muharip Gazileri Parkı'nda 1045 metrekarelik alanda gerçekleştirdiği düzenleme çalışmalarını tamamladı. Mevcut yeşil dokunun korunarak zenginleştirildiği, yeni oturma alanları, Şehitler ve Gaziler Abideleri ile yeniden düzenlenen park, 6 Kasım Cuma günü düzenlenecek törenle vatandaşların hizmetine açılacak. Çalışmalar kapsamında parka 6 akasya ve 7 çınar olmak üzere toplam 13 ağaç dikildi. Ayrıca 500 gold taflan ve 750 nandina olmak üzere 1250 çalı bitkisi toprakla buluşturuldu. Vatandaşların dinlenme ve sosyalleşme ihtiyaçlarına yönelik yeni oturma alanları oluşturularak parkın kullanım olanakları artırıldı. Parkta gerçekleştirilen düzenlemeler kapsamında, şehit ve gazilerin hatırasını yaşatmak amacıyla alana 4 adet Şehitler ve Gaziler Abidesi yerleştirildi. Yenilenen park, 6 Kasım Cuma günü düzenlenecek açılış programıyla vatandaşların hizmetine sunulacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın katılımıyla gerçekleştirilecek program, saat 14.00'te başlayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, yenilenen parkın Ödemişliler için hem keyifle vakit geçirebilecekleri bir yaşam alanı hem de şehit ve gazilerin hatırasını yaşatacak anlamlı bir mekân olmasını hedefliyor.