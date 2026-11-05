  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İzmir'de 23 yaşındaki annenin acı sonu: Çıkan yangında...

İzmir'de 23 yaşındaki annenin acı sonu: Çıkan yangında...

İzmir Torbalı'da dün gece çıkan yangın yürekleri dağladı. 23 yaşındaki anne ve iki oğlu evde çıkan yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi gören ve durumu ağır olan anne hayatını kaybetti. İki evladının ise tedavisi sürüyor.

DHA

Giriş Tarihi:

Torbalı'nın Yemişlik Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binanın 3'üncü katındaki dairenin mutfağında, bugün saat 03.00 sıralarında yangın çıktı.

Durumu fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken dumandan etkilenen Dılgıran Enç ile oğulları Enver Enç ve Aras Enç, Torbalı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Durumu ağır olan Dılgıran Enç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Enver ve Aras Enç kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA