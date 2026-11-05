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İzmir'de uyuşturucu operasyonu! 3 kişi tutuklandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Torbalı ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlendiği operasyonda 1 kilo 58 gram metamfetamin ile 50 sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

DHA

Giriş Tarihi:

İzmir’de uyuşturucu operasyonu! 3 kişi tutuklandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu imal ve satışı ile kullanımının engellenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir’de uyuşturucu operasyonu! 3 kişi tutuklandı

Jandarmanın Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 Kasım'da Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evdeki aramada 1 kilo 58 gram metamfetamin, 50 sentetik ecza hap, 1 hassas terazi ve 10 bin 810 TL ele geçirildi. Operasyonda şüpheliler M.B., B.G. ve S.Ç., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı.

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