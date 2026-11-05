İZMİR'İN 19 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ: GDZ ELEKTRİK DUYURDU | İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 KASIM

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik duyurdu. İzmir'de 19 saatlik elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de hangi mahallelerde elektrik kesintisi olacak? İşte 6 Kasım İzmir elektrik kesintisi...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 KASIM
ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3852738
Örnekkent (1414. Sk., 1415. Sk., Cahit Sıtkı Tarancı Cd., Halide Edip Adıvar Cd.)
10:00 - 16:00
Atatürk, Siteler
09:00 - 17:00
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3859054
Yakacık (Yüksel Sk.)
09:00 - 17:00
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3858027
Aşağıkırıklar (Aşağıkırıklar Köyü İç Yolu)
10:00 - 17:00
Aşağıcuma (Aşağıcuma Köyü İç Yolu)
09:30 - 17:30
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3858713
Kazımdirik (372/21. Sk., 372/28. Sk., 372/34. Sk., 372/35. Sk.)
09:00 - 17:00
Atatürk
09:30 - 10:30
ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3858829
Alaçatı, Altınkum (255. Sk., Beş Evler Sitesi, Çavuşkuyu Küme Evleri, Sancak Mevki), Çakabey, Musalla (Karakuyu Küme Evleri, Kilisedağı Küme Evleri, Kızkapanı Küme Evleri, Soğanlık Küme Evleri), Ovacık (1425. Sk., 7152. Sk., 7400. Sk., 75. Yıl Sitesi Küme Evleri, 7600. Sk., BALLIBAĞ MEVKİİ, Ballıdağ Küme Evleri, Bostancı Sıtesı Küme Evleri, Çağdaş Kent Sitesi Küme Evleri, Kabaçelik Sk., Kızkapanı Küme Evleri, Mavi Çeşme Yapı Kooperatifi, Ovakent Küme Evleri, Özberil Sitesi Küme Evleri, Özpamir Sitesi Küme Evleri, Pembe Evler Sitesi Küme Evleri, Sağlıkçılar Sitesi Küme Evleri, Sertur Sıtesı Küme Evleri, Surkent Sitesi Küme Evleri)
10:00 - 17:30
KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3858807
Mordoğan (Yalı Cd.)
09:00 - 17:00
KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3857769
Donanmacı (Kemal Paşa Cd.), Tuna (Kemal Paşa Cd., Tiyatro Sk.)
08:00 - 10:00
Bahariye (1671. Sk., 1716. Sk., 1875. Sk., 1877. Sk., Müjgan Barutçu Sk.), Tuna (1671. Sk., 1716. Sk., İbrahim Yılmaz Sk., Kemal Paşa Cd., Salah Birsel Sk.)
09:00 - 11:00
Cumhuriyet (6601. Sk., 6601/2. Sk., 6601/3. Sk., 6626. Sk., 6626/1. Sk., 6626/2. Sk., 6631. Sk., 6632. Sk., 6638. Sk., 6642. Sk., 6642/2. Sk., 6653. Sk., 6655. Sk., 6718. Sk., 6732. Sk.), İmbatlı (1595. Sk., 1825. Sk., 6070. Sk., 6070/1. Sk., 6070/3. Sk., 6071. Sk., 6071/1. Sk., 6072. Sk., 6076/1. Sk., 6076/2. Sk., 6098. Sk.), İnönü (6730. Sk., 6732. Sk., 6732/1. Sk., 6732/4. Sk., 6732/5. Sk., 6732/6. Sk., 6735. Sk., 6737. Sk., 6739. Sk., 6739/1. Sk., 6740. Sk., 6740/1. Sk., 6741. Sk., 6742. Sk., 6742/1. Sk., 6742/2. Sk., 6743. Sk., 6743/1. Sk., 6744. Sk., 6745. Sk., 6745/1. Sk., 6745/2. Sk., 6746. Sk., 6747. Sk., 6748. Sk., 6749. Sk., 6758. Sk., 6758/1. Sk., 6759. Sk., 6760. Sk., 6761. Sk.), Örnekköy (1847. Sk., 1847/1. Sk., 1847/2. Sk., 1847/3. Sk., 1847/4. Sk., 1847/9. Sk., 6601. Sk., 7400 1. Çıkmazı, 7401. Sk., 7402. Sk., 7403. Sk., 7415. Sk., 7416. Sk., 7417. Sk., 7418. Sk., 7419. Sk., 7420. Sk., 7421. Sk., 7422. Sk., 7424. Sk., 7426. Sk., 7450. Sk., 7451. Sk., 7452. Sk., 7453. Sk., 7454. Sk., 7454/1. Sk., 7455/1. Sk., 7457/1. Sk., 7458. Sk., 7459. Sk., 7461/1. Sk., 7510. Sk., 7511. Sk., 7514. Sk., 7515. Sk., 7517. Sk., 7532. Sk., 7533. Sk., 7534. Sk., 7535. Sk., 7536. Sk., 7536/1. Sk., 7537. Sk., Baş Pehlivan Karaali Cd., Girne Blv., Park İçi Yolu, Şehit Komando Onbaşı Yüksel Yavuz Sk.)
06:30 - 07:00
KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3858763
Bağyurdu Yeni, Halilbeyli (Halilbeyli Küme Evleri)
09:00 - 15:30
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3858900
Ovacık (Ayderesi Küme Evleri)
09:40 - 17:40
Çanakçı (İğdelce Küme Evleri), Emenler (Emenler Küme Evleri, Karşıyaka Küme Evleri, Kazıkalan Küme Evleri, Omanlar Küme Evleri), Ovacık (Akalan Küme Evleri, Ayderesi Küme Evleri, Çamlıca Küme Evleri, Eşşekderesi Küme Evleri, Mercanyurdu Küme Evleri, Ovacık Küme Evleri), Pınarbaşı (Darcan Küme Evleri, Hacıaliler Küme Evleri, Pınarbaşı Köyü, Pınarbaşı Küme Evleri), Uzunköy (Kurtalan Küme Evleri, PINARBAŞI, Taşlıtarla Küme Evleri, Uzunköy Küme Evleri, Uzunköy Yolu İç Yolu), Veliler (Işıkkırı Küme Evleri, Ulu Veliler Küme Evleri, Veliler Köy Yolu)
09:40 - 10:40
17:00 - 18:00
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3858714
Birgi (Akpinar Küme Evleri, Birgi Deresi Küme Evleri), Ovacık (AKÇAKMAK KME EVLERİ, Akçakmak Küme Evleri, Ödemiş Yolu, Ovacık Küme Evleri, Tozlu Yaylası Küme Evleri), Tekke
10:00 - 17:00
Hürriyet (1672. Sk., 1676. Sk., 1679. Sk., 1680. Sk., 1684. Sk., 1685. Sk., 1686. Sk., 1690. Sk., 1691. Sk., 1692. Sk., 1693. Sk., 1694. Sk., 1696. Sk., 1697. Sk., Atatürk Cd., Birgi Yolu Cd., Kiraz Yolu Cd.), Zafer (1343. Sk., 1347. Sk., 1349. Sk., 1350. Sk., 1351. Sk., 1352. Sk., 1353. Sk., 1354. Sk., 1355. Sk., 1356. Sk., 1357. Sk., 1358. Sk., 1359. Sk., 1360. Sk., 1361. Sk., 1362. Sk., 1363. Sk., 1365. Sk., 1366. Sk., 1367. Sk., 1368. Sk., 1369. Sk., 1370. Sk., 1377. Sk., Ahrandı Altı Ve Mezarlık Küme Evleri, Atatürk Cd., Birgi Yolu Cd.)
10:30 - 12:30
Anafartalar (Şehit Adnan Menderes Blv.), Süleyman Demirel (1053. Sk., 1055. Sk., 1061. Sk., 1074. Sk., 1076. Sk., 1078. Sk., 1080. Sk., 1081. Sk., 1082. Sk., 1083. Sk., 1084. Sk., 1085. Sk., 1086. Sk., 1087. Sk., 1088. Sk., 1089. Sk., 1090. Sk., 1095. Sk., 1097. Sk., 1099. Sk., 1100. Sk., 1101. Sk., 1102. Sk., 1103. Sk., 1104. Sk., 1105. Sk., 1107. Sk., 1108. Sk., 1110. Sk., 1111. Sk., 1112. Sk., 1114. Sk., 1117. Sk., 1119. Sk., 1121. Sk., 1123. Sk., 1127. Sk., 1133. Sk., 1135. Sk., 1137. Sk., Şehit Adnan Menderes Blv., Şehit İsmail Hakkı Bulur Sk.), Zafer (125. Yıl Kültür Park İçi Yolu, 1305. Sk., 1307. Sk., 1308. Sk., 1310. Sk., 1311. Sk., 1312. Sk., 1313. Sk., 1314. Sk., 1315. Sk., 1316. Sk., 1317. Sk., 1318. Sk., 1319. Sk., 1322. Sk., 1323. Sk., 1325. Sk., 1326. Sk., 1328. Sk., 1330. Sk., 1336. Sk., 1338. Sk., 1340. Sk., 1380. Sk., 1381. Sk., 1382. Sk., 1383. Sk., 1384. Sk., 1385. Sk., 1386. Sk., 1389. Sk., 1390. Sk., 1390/9. Sk., 1391. Sk., 1392. Sk., 1393. Sk., 1394. Sk., 1395. Sk., İsmail Efe Cd., Karaaslanoğlu Sk., Levent Sk., Ortaç Sk., Şehit Adem Dertsiz Sk., Şehit Adnan Menderes Blv., Şehit Erdal Bodur Cd., Şehit Ramazan Bulut Sk., Şehit Şükrü Uzun Sk., Şehit Turan Emeksiz Cd.)
12:00 - 15:00
TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3857911
Adnan Menderes (Tiflikuyu Küme Evleri)
09:30 - 17:30
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3857953
Çamlıçay (4215. Sk., 5190. Sk., 5190/1. Sk., 5194. Sk., 5194/1. Sk., 5198. Sk., 5200. Sk., 5202. Sk., 5208. Sk., 5210. Sk., 5212. Sk., 5213. Sk., 5235. Sk., 5241. Sk., İsmet İnönü Blv.)
09:00 - 17:00
Rüstem (Bilgi Sk., Bilim Sk., Çam Sk., Güzel Sk., Özbekyolu Cd.), Torasan (Özbekyolu Cd.)
09:30 - 16:40
Altıntaş (1168. Sk., Dündarlı Küme Evleri, Zafer Cd.), İçmeler (1168. Sk., Eski Urla-İzmir Yolu Cd., Tekke Cd.)
10:00 - 17:00
Çamlıçay (5155. Sk., 5155/1. Sk., 5155/2. Sk., 5196. Sk., 5196/1. Sk., 5196/3, 5217. Sk., 5219. Sk., 5221. Sk., 5222. Sk., 5222/1. Sk., 5222/2. Sk., 5222/3. Sk., 5223. Sk., 5224. Sk., 5225. Sk., 5226. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Blv.), Zeytinalanı (4155. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Blv.)
13:00 - 17:00
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3858863
Çamlık (850. Sk., 851/1. Sk., 852. Sk., 855/1. Sk., 863. Sk., 871. Sk., Fevzi Çakmak Cd.), Dicle (862. Sk., 864. Sk., 866. Sk., 868. Sk., 869. Sk., 877. Sk., Fevzi Çakmak Cd.), Ufuk (848/2. Sk., 848/3. Sk., 860. Sk., 862. Sk., 864. Sk., 868. Sk., 868/1. Sk., 868/2. Sk., 869. Sk., 870/3. Sk., 871. Sk., 883. Sk., Fevzi Çakmak Cd.)
09:00 - 13:00
Ufuk (906. Sk., 907. Sk., 909. Sk., 910. Sk., 910/1. Sk., 910/2. Sk., 912. Sk., 912/2. Sk., 913. Sk., 913/1. Sk., 914. Sk., 914/1. Sk., 915. Sk., 916/1. Sk., 918/1. Sk.)
09:00 - 13:00
Atatürk (202/18. Sk., 202/33. Sk., 202/35. Sk., 202/36. Sk., 202/37. Sk., 204. Sk., 204/1. Sk., 204/11. Sk., 204/13. Sk., 204/14. Sk., 204/15. Sk., 204/16. Sk., 204/17. Sk., 204/2. Sk., 204/21. Sk., 204/22. Sk., 204/27. Sk., 204/29. Sk., 204/3. Sk., 204/37. Sk., 204/4. Sk., 204/5. Sk., 206/13. Sk., 63/6. Sk., Hoca Ahmet Yesevi Cd.), Yıldız (Hoca Ahmet Yesevi Cd.)
09:00 - 13:00
Efeler (325. Sk., Forbes Sk.)
13:00 - 17:00
Buca Koop. (1413. Sk., 1417. Sk., 1418. Sk., 1419. Sk., 1420. Sk., 200/71. Sk., 206/5. Sk.), Kuruçeşme (İzmir Çevre Yolu)
13:00 - 17:00
Çamlıkule (222/6. Sk., 222/7. Sk., 222/8. Sk., 222/9. Sk., 239. Sk., 241. Sk., 241/1. Sk., 241/2. Sk., 254. Sk., 290/13. Sk., 290/7. Sk., 290/9. Sk., 291. Sk., 291/1. Sk., 291/2. Sk., 291/3. Sk., 291/4. Sk., Gazeteci Yazar İsmail Sivri Blv.), Kozağaç (239. Sk., 243. Sk., 245. Sk., 276. Sk., 276/2. Sk., 276/3. Sk.), Yenigün (222/8. Sk., Gazeteci Yazar İsmail Sivri Blv.)
13:00 - 17:00
KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3859104
Kültür (1407. Sk., Plevne Blv., Talatpaşa Blv.)
10:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3858902
Görece Cumhuriyet (5038. Sk., 5040. Sk., 5043. Sk., 5044. Sk., 5046. Sk., 5050. Sk., 5051. Sk., 5052. Sk., 5053. Sk., 5056. Sk., 5058. Sk., 5059. Sk., 5060. Sk., 5061. Sk., 5062. Sk., 5065. Sk., 5066. Sk., 5068. Sk., 5069. Sk., 5070. Sk., 5071. Sk., 5072. Sk., 5073. Sk., 5075. Sk., 5076. Sk., 5078. Sk., 5079. Sk., 5080. Sk., 5081. Sk., Gazi Cd., Muhtar Nihat Sertel Cd., Vali Kazım Dirik Cd., Vali Kemal Hadımlı Cd.)
09:00 - 17:00
Gazipaşa (Çevre Yolu), Görece Cumhuriyet (5002. Sk., 5003. Sk., 5006. Sk., 5007. Sk., Çevre Yolu, Muhtar Nihat Sertel Cd.)
09:00 - 17:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR Çalışma ID : 3858812
Mustafa Kemal Paşa (2103. Sk., 2106. Sk., 2115. Sk., 2119. Sk., 2121. Sk., 2128. Sk., 2129. Sk., 2131/1. Sk., 2156. Sk., 2158. Sk., 2160. Sk., 2162. Sk.)
09:00 - 15:00
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3858689
Adalet (1600. Sk., 1600/1. Sk., 1600/2. Sk., 1600/3. Sk., Haydar Aliyev Cd., Manas Blv.)
09:00 - 12:00
Osmangazi (597. Sk., 597/2. Sk., Dumlupınar Cd., İbrahim Ethem Cd., İbrahim Galip Cd.)
09:30 - 15:31
KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3859092
Devrim (3771/12. Sk., 3771/2. Sk., 3771/5. Sk., 3771/6. Sk.), Günaltay (5714/1. Sk.), Kibar (3762. Sk., 3767. Sk., 3808. Sk., 3809. Sk., 5714/1. Sk.)
08:00 - 10:00
KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3859096
Fahrettin Altay (53. Sk., 65/15. Sk., 65/16. Sk., 65/21. Sk., 65/22. Sk., 65/5. Sk.)
13:00 - 15:00
Barış (4499. Sk., 4525. Sk., 4526. Sk., 4527. Sk., 5714/1. Sk.), Selvili (4019/1. Sk., 4019/10. Sk., 4019/14. Sk., 4019/3. Sk., 4019/9. Sk., 4093. Sk., 4095. Sk., 4114. Sk., 4115. Sk., 4116. Sk., 4117. Sk., 4118. Sk., 4119. Sk., 4120. Sk., 4121. Sk., 4122. Sk., 4123. Sk., 4124. Sk., 4124/1. Sk., 4125. Sk., 4126. Sk., 4127. Sk., 4128. Sk., 4129. Sk., 4130. Sk., 4138. Sk., 4139. Sk., 5714/1. Sk., Şehit Pilot Volkan Koçyiğit Blv.)
15:30 - 17:00