Menemen’de konut mesaisi

İzmir Büyükşehir Belediyesinin dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak amacıyla hayata geçirdiği Egeşehir Menemen Konutları Projesi'nde çalışmalar sürüyor. Toplam 3 bin 400 konutun inşa edilmesinin planlandığı projede, 411 konutluk ilk etapta betonarme imalatlarına geçilirken ikinci etapta zemin çalışmaları devam ediyor. Üçüncü etabın ihalesi 20 Kasım 2026'da sonuçlanacak. Dördüncü etap için ihale hazırlıkları ise sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji AŞ tarafından yürütülen projedeki çalışmaların son durumunu değerlendiren Egeşehir Teknik Genel Müdür Yardımcısı Ali Sançmış, birinci etapta betonarme imalatlarının devam ettiğini belirterek, "Burası 411 bağımsız birimden oluşuyor. Üstyapı, betonarme imalatlarıyla devam ediyor. Çok kısa zamanda duvar ve sıva imalatlarına da başlanacak" dedi.

'DEPREM GÜVENLİĞİ ÖNCELİKLİ'

İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan depreme dikkat çeken Sançmış, projede deprem güvenliğinin öncelikli olduğunu vurguladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın dirençli kentler oluşturma hedefi doğrultusunda çalıştıklarını belirten Sançmış, "Başkanımız Dr. Cemil Tugay'ın ortaya koyduğu kararlılık, vizyon ve destek doğrultusunda kentlerimizi daha iyi hale getirmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR'

Projenin dört etaptan oluştuğunu belirten Sançmış, etapların güncel durumuna ilişkin şu bilgileri verdi: "Projemizde 3 bin 400 civarında bağımsız birim yer alacak. Birinci etap kapsamında 411, ikinci etapta bin 106, üçüncü etapta ise 825 konut ve bağımsız birim yapılacak. Birinci etapta imalatlar betonarme seviyesinde devam ediyor. İkinci etapta fore kazık ve iksa çalışmaları sürüyor. Üçüncü etabın ihalesi 20 Kasım 2026 tarihinde sonuçlanacak. Projemizin son etabı olan dördüncü etap için ihale paketi hazırlıkları devam ediyor. Yılın sonuna kalmadan ihalenin gerçekleştirilmesi planlanıyor." Yaklaşık 370 bin metrekare inşaat alanı üzerinde planlanan Egeşehir Menemen Konutları Projesi, konutların yanı sıra sosyal yaşamı destekleyen alanları da kapsıyor. Projede yeşil alanlar, çocuk oyun alanları, spor sahaları, yürüyüş yolları, sosyal ve kültürel alanlar, kreş ve sağlık birimlerinin yer alması planlanıyor. Bölgeye nefes aldıracak bir rekreasyon alanı da oluşturulacak.