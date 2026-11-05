Haberler İzmir Özgener’den İzmir’e dört dörtlük vizyon Özgener’den İzmir’e dört dörtlük vizyon İZTO Başkanı Özgener, İzmir için 4 önemli proje önerisinde bulundu. Özgener, Çandarlı Limanı, Çeşme Turizm Projesi ve Atatürk Stadı’na ilişkin kritik öneriler sundu. Çandarlı’da sanayi bölgesi kurulmasını, Çeşme projesinin yeniden ele alınmasını isteyen Özgener, Atatürk Stadı’nın yenilenerek aynı alana Kongre ve Sergi Sarayı ile Spor Müzesi kazandırılmasını da gündeme taşıdı SUDE NUR İŞBİLİR









İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Ortak Akıl, Ortak İrade" başlığıyla düzenlenen toplantıda odanın 2027-2030 dönemine ilişkin hedef ve projelerini paylaştı. Özgener, İzmir'in ekonomik potansiyelinin harekete geçirilmesi, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi, üretim ve ticaretin geliştirilmesi ile kentin yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Ortak aklın farklı görüşlerin aynı hedef doğrultusunda buluşması anlamına geldiğini ifade eden Özgener, karar alma süreçlerinde bilimsel verilerin ve farklı kurumların deneyimlerinin dikkate alınması gerektiğini belirtti.



'ORTAK BİR İRADE GEREKİYOR'

Özgener, şu ifadeleri kullandı: "Bunun için öncelikle birbirimizi dinlemeye, farklı görüşlerden yararlanmaya, bilimin ve verinin ışığında doğru kararlar almaya ihtiyacımız var. Çünkü hiçbir kurum, hiçbir sektör, hiçbir kişi İzmir'in geleceğine ilişkin bütün soruların cevabına tek başına sahip olamaz. Ortak akıl dediğimiz şey tam da budur. Herkesin aynı düşüncede olması değil, farklı düşüncelerin ortak bir hedef için buluşmasıdır. Birbirimizin bilgisinden, deneyiminden ve birikiminden güç alarak tek başımıza ulaşamayacağımız çözümleri birlikte üretmektir."



'O YOLU BİRLİKTE AŞACAĞIZ'

Dünyada doğru fikirlerden, iyi hazırlanmış raporlardan, büyük hedeflerden daha fazlasına ihtiyaç olduğunu dile getiren Özgener, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çünkü en iyi fikir bile hayata geçmediği sürece sadece bir fikir olarak kalır. Ortak aklın ortaya koyduğu hedefleri gerçekleştirmek için ortak iradeye ihtiyacımız var. Kararların arkasında duracak, sorumluluğu paylaşacak, zorluklar karşısında vazgeçmeyecek ve sonuç alana kadar birlikte çalışacak bir iradeye. İşte bu nedenle İzmir'in geleceğine ilişkin yaklaşımımızı iki temel kavram üzerine kuruyoruz: Ortak akıl, ortak irade. Bu iki kavramı yalnızca güzel bir söz, bir temenni ya da bir toplantının ana fikri olarak görmüyoruz. Bunların İzmir'in geleceğini şekillendirecek bir çalışma kültürüne, kurumlarımız arasındaki ilişkileri güçlendirecek bir anlayışa ve her şeyden önemlisi somut sonuçlar üreten bir iş birliği modeline dönüşmesini istiyoruz. İzmir'in geleceği söz konusu olduğunda hiçbirimizin sorumluluğu yalnızca kendi kurumumuzun sınırlarında bitmiyor. Hepimizin bu büyük şehre karşı ortak bir sorumluluğu var." Özgener, "Biz İzmir Ticaret Odası olarak kendimize tam da bu noktada önemli bir görev biçiyoruz. Sadece kendi sorumluluklarımızı yerine getiren değil, gerektiğinde öncülük eden, farklı kurumları bir araya getiren, ortak hedeflerin oluşmasına katkı sağlayan ve bu hedeflerin hayata geçmesi için elini taşın altına koyan bir kurum olmak istiyoruz. Çünkü İzmir'in ihtiyacı yalnızca daha fazla proje değil; projeleri birbirine bağlayan ortak bir vizyon. Daha büyük hedeflerin yanı sıra o hedefleri gerçekleştirecek ortak bir kararlılık. Sadece geleceği konuşmak değil; geleceği birlikte kurmak. Bizim inancımız çok açık: İzmir'in potansiyeli büyük, birikimi güçlü, insanı yetenekli. Bu gücü ortak akılla birleştirir, ortak iradeyle harekete geçirirsek, İzmir yalnızca değişen dünyaya uyum sağlayan değil, değişime yön veren şehirlerden biri olabilir. Ortak akılla doğru yolu bulacağız. Ortak iradeyle o yolu birlikte açacağız" dedi. İZTO'nun önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığı projelerin birbirinden bağımsız olmadığını, ortak bir kalkınma hedefinin parçalarını oluşturduğunu anlatan Özgener, şunları kaydetti:

AYNI HEDEFİN PARÇALARI

"Önümüzdeki dönemin projelerini tek tek bağımsız başlıklar olarak görmüyoruz. Hepsi aynı hedefin parçaları: İzmir'i daha rekabetçi, daha dayanıklı, daha üretken, daha yaşanabilir ve dünyayla daha güçlü bağlar kuran bir kent hâline getirmek. Bir tarafta iş dünyasının önündeki zorlukları azaltacak, üretimi ve ticareti güçlendirecek adımlar var. Bir tarafta dijital ve yeşil dönüşüme ve veriye dayalı karar alma kapasitesine yönelik projeler bulunuyor. Diğer tarafta eğitimden, kültürel mirastan uluslararası organizasyonlara kadar İzmir'in yaşam kalitesini ve dünyadaki görünürlüğünü artıracak çalışmalar hazırlıyoruz. Çünkü biz kalkınmayı sadece daha fazla üretmek olarak görmüyoruz. Kalkınmayı; daha iyi eğitim, daha güçlü kurumlar, daha dirençli bir kent, daha yüksek yaşam kalitesi olarak görüyoruz." Toplantıda İZTO'nun 2027-2030 döneminde hayata geçirmeyi planladığı projeleri de paylaşan Özgener, oda üyelerinin farklı kamu kurumlarındaki işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla "Tek Adres: Kamu Hizmetleri Ofisi" kurulmasının hedeflendiğini belirten Özgener, işletmelerin yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerine destek sağlamak üzere "İkiz Dönüşüm Merkezi" oluşturulacağını söyledi.



'DÖNÜŞÜME KATKI SAĞLIYORUZ'

Yapay zekâ destekli simülasyon merkezi "İZTO Future Lab" ile işletmelerin teknolojik dönüşümüne katkı sunulmasının amaçlandığını aktaran Özgener, Stratejik ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi aracılığıyla üyelerin yatırım kararlarına yönelik veri temelli çalışmalar yürütüleceğini belirtti. Özgener, "İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi" ve "İZTO Vakfı Koleji" projeleriyle sağlık ve eğitim alanlarında hizmet sunmayı hedeflediklerini de ifade etti. İzmir'in uluslararası görünürlüğünü artırmaya yönelik projelere de değinen Özgener, kentin 2031 Dünya Odalar Kongresi'ne ev sahipliği yapması için adaylık başvurusunda bulunacaklarını söyledi. Özgener, İzmir'in Levanten kültür mirasının uluslararası alanda tanıtılması amacıyla Levanten Kültür Rotası oluşturulması ve kentin Avrupa Tarihi Termal Kentler Kültür Rotası'na dahil edilmesi için çalışmalar yürütüleceğini açıkladı.