Seferihisar’ın vergi ve harç tarifeleri 2013’te kaldı

SAYIŞTAY'IN Seferihisar Belediyesi 'nin 2025 yılı denetim raporunda, vergi ve harç tarifelerinin 2013'ten bu yana güncellenmediği, personel giderlerinin yasal sınırı 38,4 milyon TL aştığı belirtildi. Raporda ayrıca bazı taşınmazların ihale yapılmadan kullandırılması, belediye şirketi çalışanlarının zabıta görevinde çalıştırılması ve 15,9 milyon TL'lik kira alacağı gibi tespitler de yer aldı.

YAPTIRIMLAR UYGULANMADI

BELEDİYEDE maktu vergi ve harç tarifeleri her yıl yeniden değerleme oranında artırılması gerekirken artırılmadı. İlan ve reklam vergisi, eğlence vergisi, işgal harcı, tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı ve çeşitli harçlar 2013'te belirlenen tutarlar üzerinden uygulandı. Raporda belediyenin yıllar içinde gelir kaybına uğradığı değerlendirildi. Belediye, önceki Sayıştay raporunun ardından tarifeleri onay için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdiğini, Büyükşehir Meclisi'nin tarifeleri kısmen değiştirerek kabul ettiğini, konunun idareden kaynaklanmadığını belirtti. Vergi dairesi kayıtlarına göre ilçede 5 bin 193 aktif işyeri bulunurken belediye kayıtlarında ruhsatlı işyeri sayısı 2 bin 430 olarak görüldü. Aradaki fark 2 bin 763 işyeri oldu. Bazı işyerlerine gerekli yaptırımların uygulanmadığı tespit edildi. Belediyenin kiraya verdiği bazı taşınmazlarda da ruhsatsız faaliyet yürütüldüğü belirlendi. Belediye bulguya katıldığını bildirdi, ancak denetim sırasında düzeltmeler tamamlanmamıştı. Belediye, personel hizmeti aldığı şirkete yaptığı ödemelerde işçilerin net ücretlerini ödedi, ancak SGK primleri ile vergileri zamanında karşılamadı. Borçlara gecikme zammı ve faiz işledi, tutarlar sonunda belediye tarafından ödendi. Belediye bunu mali yetersizlikle açıkladı. CHP'li Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in tutuklanıp görevinden uzaklaştırılmasının ardından belediye başkan vekilliğine CHP'li Meclis Üyesi Fuat Gümüş seçilmişti.