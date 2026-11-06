Çiğli Belediye Başkanı Onur Yıldız’dan eleştirilere yanıt

ÇİĞLİ Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, kooperatif süreci, kamu zararı iddiaları ve Joymade Parkı hakkındaki eleştirilere yanıt verdi. Geçmiş dönemlerden kalan sorunların üzerini örtmeyeceklerini belirten Yıldız, süreçlerin şeffaf biçimde yürütüleceğini söyledi.

YILDIZ: KAMU ZARARI OLUŞTU

YILLARDIR çözüme kavuşmadığını belirttiği Çamlıkent ve kooperatif meselesini değerlendiren Yıldız, konuyu Meclis gündemine açık şekilde taşıdığını ifade etti. Geçmiş dönemlerde alınan kararlar ve verilen süre uzatımları nedeniyle kamu zararı oluştuğunu savunan Yıldız, geçmişten gelen alacakların tahsili için belirsiz alacak davası açtıklarını söyledi. Yıldız, kooperatifle ilgili dava sürecinde şikâyetçi olunması gerektiği yönündeki görüşünün geçmişte de bugün de değişmediğini belirterek, konunun tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması gerektiğini dile getirdi. Joymade Parkı'yla ilgili uygulamaları da eleştiren Yıldız, aylık 12 bin lira kira alındığını belirttiği alanın kullanımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Parkın geçmişteki kiralama koşullarını eleştiren Yıldız, belediyenin alanla ilgili ihale yapacağını söyledi."En kötü ihtimalle meclis bana yetki versin, burayı Onur Emrah Yıldız çiftliği yapayım" ifadesini kullanan Yıldız, bu sözleriyle mevcut uygulamaya yönelik eleştirisini dile getirdi.