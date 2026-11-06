İzmir bir zamanlar böyle anılıyorlardı! Bazı semtlerinin eski adlarını ilk kez duyacaksınız!

5. Çorakkapı: İzmir'in eski mahallelerinden Çorakkapı'nın adı, kentin geçmişteki giriş kapılarından biri olan Çorakkapı'dan geliyor. Eski sur ve kapı sisteminin izlerini taşıyan bu isim, şehrin tarihî geçmişine ışık tutuyor.



6. Mortakya: Bugünkü Kahramanlar semtinin geçmişteki adlarından biri Mortakya olarak biliniyor. Bu isim, İzmir'in geçmişte farklı toplulukların bir arada yaşadığı çok kültürlü dönemini hatırlatıyor.