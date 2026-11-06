İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yeni hizmet binası için gece mesaisi

30 Ekim 2020'deki depremde hasar görmesi nedeniyle boşaltılan ve 2022'de yıkılan İzmir Büyükşehir Belediyesi (İzBB) ana hizmet binasının aynı yerde yeniden inşa edilmesi kapsamında zemin ve temel etüt çalışmaları sürüyor. İzBB Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın göreve gelmesinin ardından hız kazanan süreçte uygulama projesine esas oluşturacak etüt raporlarının hazırlanması için jeofizik ölçümlere başlandı. Güvenli yapılaşma açısından büyük önem taşıyan ölçümlerde, yeraltına gönderilen sismik sinyallerin tepkileri kaydediliyor. Gündüz saatlerinde çevrede oluşan hareketlilik, gürültü ve titreşimlerin veri kalitesini etkileme ihtimaline karşı ölçümler gece gerçekleştiriliyor. Zemin faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından binanın uygulama projeleri hazırlanacak.