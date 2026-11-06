İzmir’de 36 bin 595 binanın doğalgaz servis kutusu sökülecek

İZMİR'DE 2005 yılından bu yana doğalgaz dağıtım ve işletme faaliyetlerini sürdüren İzmir Doğalgaz, bir yandan yeni yatırımlarla doğalgaz dağıtım ağını genişletirken diğer yandan mevcut şebeke ekipmanlarının daha etkin kullanılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, önünde doğalgaz servis kutusu bulunmasına rağmen içerisinde hiç doğalgaz abonesi bulunmayan binalar tespit edildi. İzmir genelinde 36 bin 595 binada, toplam 83 bin 706 dairenin bu durumda olduğu belirlendi. Uzun süredir kullanılmayan servis kutuları, işlevsiz durumda bırakılmak yerine sökülerek yeni imalat yapılacak bölgelerde değerlendirilecek. Çalışmaya ilişkin değerlendirmede bulunan İzmir Doğal Gaz Genel Müdürü Dr. Ahmet Yetik, şirketin yeni yatırımlarını sürdürürken mevcut altyapı ve ekipmanların verimli kullanılmasına da önem verdiğini belirterek şunları söyledi: "Yaptığımız çalışmalar sonucunda, önünde doğalgaz servis kutusu bulunmasına rağmen içerisinde hiç abonelik bulunmayan 36 bin 595 bina ve bu binalarda toplam 83 bin 706 daire tespit ettik. Uzun süredir kullanılmayan servis kutularını âtıl durumda bırakmak yerine ihtiyaç bulunan bölgelerde yeniden değerlendireceğiz"