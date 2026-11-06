İzmir’de hükümlü kadınlara kişisel gelişim konferansı

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü kadınlara yönelik kişisel gelişim konferansı düzenlendi. Programda hayatın farklı dönemleri, karşılaşılan güçlükler, bireysel farkındalık, umut ve yeniden başlangıçların önemi ele alındı. Programa, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran konuşmacı olarak katıldı. Konferansın sonunda İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan söz alarak, bilgi ve birikimiyle hükümlü kadınların hayatlarına umut ve ışık tutan bu anlamlı buluşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başsavcı Yeldan, katkılarından dolayı İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran'a teşekkür ederek günün anısına hediye takdim etti. Konferansın ardından İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü heyeti, ceza infaz kurumu yerleşkesinde anneleriyle birlikte kalan çocukların eğitim gördüğü anaokulunu ziyaret etti. Ziyarette minik çocuklarla yakından ilgilenen heyet üyeleri, onlarla sohbet ederek neşeli anlar yaşadı. Program sonunda çocuklara boyama kitapları ve çeşitli oyuncaklar hediye edilerek sevinçlerine ortak olunurken, ziyaret çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.