Kocasını kaynar su ile yakıp kendini öldürdü

İzmir'in Bayındır ilçesinde, karı koca kavgası bir aileyi darmadağın etti. İlçeye bağlı Dernekli mahallesinde yaşadıkları evde tartıştığı 60 yaşındaki kocası Nazik Fırat'ın üzerine kaynar su döküp ağır şekilde yaralayan 54 yaşındaki Bilgi Fırat isimli kadın, olayın ardından kendi hayatına da son verdi.

BOŞANMA KAVGASI

Kan donduran olay önceki gün çiftin yaşadığı Dernekli mahallesindeki evlerinde meydana geldi. İddiaya göre, eşler arasında başlayan boşanma kavgası kısa sürede şiddetlendi. Kocasının 'senden ayrılacağım' sözü üzerine büyük bir öfke seline kapılan Bilgi Fırat, ocağın üzerindeki kazanda kaynayan suyu aldığı gibi kocası Nazik Fırat'ın başından aşağı döktü. Bir anda üzerine kaynar su dökülerek neye uğradığını anlamayan talihsiz adam acılar içinde yere yığıldı.

YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan koca Nazik Fırat hemen tedavi altına alındı. Vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluştuğu belirlenen talihsiz adamın ağır şekilde yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Bilgi Fırat ise olayın ardından kaldığı evde yaşadığı iddiaya göre pişmanlık sonucu hayatına son verdi. Olayın aydınlatılması için çok yönlü soruşturma başlatıldı.