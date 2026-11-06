Polisin parmağını ısırdı üstüne şikayet etti

İZMİR'İN Narlıdere ilçesinde 18 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla 33 gündür aranan hırsızlık firarisi B.E. (22), polis operasyonuyla yakalandı. 3 Kasım'da Atatürk Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda kaçmaya çalışan zanlı, kendisini yakalamak isteyen polisin parmağını ısırarak yaraladı. Şüphelinin yakınları da polise direnince haklarında işlem başlatıldı. Ters kelepçeyle adliyeye sevk edilen zanlının, "Yaptığınız muameleye bak" sözleri tepki çekti. B.E. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, H.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.