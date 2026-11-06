Tire’de beyaz kurt dehşeti

İZMİR'İN Tire ilçesinde, beyaz kurt dehşeti yaşandı. Güme dağında bulunan Yamandere köyü kırsalında 79 yaşındaki Sabri Elcik'in koyun sürüsüne saldıran beyaz renkli bir kurt 38 koyundan 21'ini telef etti. Rahatsızlanan eşine bakmak için evine dönen Elcik, koyunlarını merada bırakınca sürüsünden oldu.

BÜYÜK ŞOK GEÇİRDİ

GEÇİMİNİ küçükbaş hayvancılıkla sağlayan Elcik, başına gelen olayın tam bir felaket olduğunu belirterek, "Sürümü merada otlatırken eşimin rahatsızlandığı öğrendim. Koyunları bir araya toplayarak evime döndüm. Sabah koyunların yanına geldiğimde ise şoka uğradım. Koyunlarımın cansız bedenlerini bulunca gözyaşlarıma hâkim olamadım. Son zamanlarda buralarda kurt saldırıları arttı. Köylüler, yörede beyaz bir kurt gördüklerini söylüyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Geçim kaynağım koyunlarımın büyük bir bölümü telef oldu" dedi.

KURT SALDIRILARI ARTTI

YAMANDERE Mahallesi Muhtarı Fevzi Akbaş, bölgede yaşayan kurtların ve saldırıların hayvancılığı olumsuz etkilediğini söyledi. Küçükbaş hayvancılığın bölgede bitme noktasına geldiğini kaydeden Akbaş, hayvan sahiplerinin büyük kayıplarla karşı karşıya kaldığını belirterek yetkililerden yardım istedi. Tire Çiftçi Malları Koruma Başkanı Hakan Birgi de kurt saldırılarının hayvancılık faaliyetlerine zarar verdiğini ifade etti.