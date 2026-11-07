Ameliyat sonrası ölen kadının doktoruna soruşturma açılacak

İZMIR'DE 23 yaşındaki Hatice Öncü'nün burun estetiği operasyonunun ardından ölümüne ilişkin inceleme yapan Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu, raporunda anestezi uygulanması ve takibinde özen eksikliği bulunduğunu değerlendirdi. Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu, İzmir'de burun estetiği ameliyatının ardından hayatını kaybeden Hatice Öncü'nün ölümüne ilişkin ameliyat sonrası anestezi sürecinde görev yapan doktor hakkında soruşturma izni verdi. Çiğli ilçesindeki özel hastanede 22 Nisan'daki burun estetiği ameliyatı sırasında fenalaşan ve 30 Nisan'da yaşamını yitiren Hatice Öncü'nün ailesi, olayda kusuru bulunduğunu öne sürdükleri hastane, doktorlar ve sağlık personeli hakkında suç duyurusunda bulundu, İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı.

"DOSTUMU KAYBETTİM"

SAĞLIK Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında inceleme yaptı, rapor hazırladı. Soruşturma dosyasına giren raporda, Öncü'de tespit edilen serebrovasküler iskemi (beyin dokusunun normal kan akışı ve oksijen alamaması durumu) ve beyin ödeminin oluşumunda farklı etkenlerin bulunabileceği, uygulanan kontrollü hipotansif anesteziyle (kontrollü tansiyon düşürme) ilişkili olma olasılığının da bulunduğu belirtildi. Raporda ayrıca kontrollü hipotansif anestezi uygulamasının yönetiminde özen eksikliği bulunduğunun değerlendirildiği kaydedildi. Bu gerekçeyle ameliyat sonrası anestezi sürecinde görev yapan uzman doktor Ö.Ç.Ü. hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında soruşturma izni verilmesine karar verildi. Öncü'nün annesi Remziye Kanak, kızının ölümünün üzerinden aylar geçmesine rağmen acısının dinmediğini söyledi. Kanak, şunları kaydetti: "Bir yerden çıkacak 'Anne ben geldim' diyecek. Bekliyorum böyle gözüm hep yolda, kapıda, camda. Üç tane evladım daha var. Onlar için toparlanıyorum, güçlü durmaya çalışıyorum. Ben tek evladımı kaybetmedim ki arkadaşımı, dostumu da kaybettim" ifadelerini kullandı.